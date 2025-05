Lando Norris, segundo colocado do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, afirmou que a performance de Max Verstappen, que venceu a corrida em Ímola, foi rápida demais para a dupla da McLaren ameaçar a liderança.

Norris, ao ser questionado pela Sky Sports se estava feliz com a segunda colocação, afirmou que "sim, acho que o segundo lugar foi o melhor que conseguimos hoje. Max estava rápido, a Red Bull estava rápida, sabe, então acho que não tivemos uma resposta para eles nem mesmo no último trecho".



"Sim, foi uma corrida longa, com muitas opções que surgiram e desapareceram. Mas acho que o segundo lugar foi o melhor que conseguimos hoje. Então, estou feliz com isso. Acho que, mesmo se tivéssemos largado na pole, Max foi rápido demais para nós. Então, sim, parabéns a eles".

Sobre a briga com Piastri, depois do safety car no final da prova disse que "estava com os pneus melhores, mas não esperava nada. Mesmo assim, foi uma luta difícil. Foi apertado na curva 1, então é assim que deve ser. É claro que eu perco tempo com isso e ele perde tempo. Mas é o que temos de fazer para lutar pelo campeonato, sabe como é".



"Se você tentar fazer alguém feliz, o outro vai ficar infeliz. Então é assim que as coisas são. Acho que lidamos bem com a situação e foi um bom trabalho da equipe".

Sobre o resultado positivo nas corridas, se comparado com os classificatórios, Norris afirmou: "Estou muito feliz com meus domingos [de corridas]. Tenho estado assim durante toda a temporada e ainda me sinto muito forte. É que meus sábados tornam minha vida muito difícil no domingo".

"Tenho de lutar. Sempre preciso correr riscos nas ultrapassagens. Trabalho mais do que deveria e do que preciso. Portanto, ainda estou confiante. Estou feliz. Mas não estou feliz com meu desempenho nos treinos classificatórios. Estou trabalhando neles o máximo que posso e estou fazendo o melhor trabalho possível, mas ainda leva tempo. Portanto, vou continuar trabalhando nisso", concluiu.

