Max Verstappen é conhecido pelo estilo de pilotagem agressivo na Fórmula 1, geralmente durante a corrida. Ele foi penalizado por forçar Lando Norris a sair da pista na primeira volta do GP do México e, mais recentemente, recebeu três pontos de penalidade por "pilotagem perigosa" contra George Russell em Barcelona.

No entanto, Norris acredita que as batalhas com Verstappen foram, em geral, justas: "Não acho que ele tenha feito nada de errado contra mim", disse o britânico à BBC Sport. "Ele está lutando muito contra mim, mas tem o direito de correr como quiser. Tenho muito respeito por Max, tanto como piloto quanto como personalidade. Ele tem quatro campeonatos mundiais e eu não tenho nenhum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images

"Eu admiro essas estatísticas, esses desempenhos, mas todo mundo corre da maneira que acredita. Alguns são mais agressivos, outros mais cautelosos, todos nós temos nossos defeitos. Eu os tenho, talvez ele também os tenha", continuou Norris.

"Eu corro agressivamente da maneira que acho que é a certa para mim. E ele também. Os juízes decidem o que é certo e o que é errado. Quando está vencendo corridas ou lutando pelo campeonato, não pode esperar que as coisas sejam fáceis", finalizou.

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!