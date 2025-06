Max Verstappen está 'pendurado' até o fim do mês, tendo 11 pontos em sua superlicença (o máximo são 12 antes de ser suspenso por uma corrida na Fórmula 1). E, enquanto muitos iriam tirar o pé do freio para evitar a sanção, o tetracampeão já deixou claro que não fará nada de diferente nos próximos dois finais de semana de corrida.

Para Lando Norris, essa é a decisão correta: "Max é um dos melhores do mundo por causa da maneira como ele dirige. Acho que ninguém pode contestar isso. Essa é uma observação muito simples", disse em conversa com o Motorsport.com.

Embora Norris admita que Verstappen passou dos limites na Espanha, ele vê isso como uma exceção, não a regra.

"É claro que ele disse que não deveria ter feito isso. Você mesmo pode perguntar a ele, não precisa perguntar a mim, mas tenho certeza de que ele se arrepende. O que ele fez na semana passada foi claramente diferente do normal. Não se tratou de ações defensivas agressivas, fortes e afiadas - foi algo diferente".

Verstappen mais feroz?

Ainda assim, Norris acredita que Verstappen deve se manter fiel à sua abordagem. "Max é quem ele é, e ele conseguiu o que conseguiu por causa da maneira como pilota. Não há motivo para mudar isso".

Na verdade, de acordo com Norris, Verstappen poderia se tornar ainda mais feroz agora que está com um grande déficit no campeonato. "Não acho que nada vai mudar", continuou. "Você nunca sabe exatamente o que ele vai fazer. Por isso, também não tento me antecipar a ele de forma diferente. É como sempre. Ele ainda vai competir. Ele está mais atrás na corrida pelo título, portanto, se algo muda, é que ele está lutando ainda mais".

Para o britânico, portanto, não faz sentido especular se Verstappen será mais cauteloso. "Quando você está lutando com alguém na pista, não pode pensar: 'Ah, ele vai me dar mais espaço agora', e então ele não dá e as coisas dão errado. Não faz sentido presumir coisas ou tentar prever o que outra pessoa vai fazer. Ele ainda está lutando pelo campeonato. Ele ainda quer vencer todas as corridas. Mas eu vou continuar fazendo minhas próprias coisas".

