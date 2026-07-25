F1: Norris supera Ferraris e lidera TL3 na Hungria; Bortoleto é 11º

Lando Norris liderou o terceiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1 que está sendo disputado no Hungaroring, pela 11º etapa da temporada 2026.

O britânico da McLaren cravou o tempo de 1m17s939, ficando à frente de Lewis Hamilton por 0s117, enquanto Kimi Antonelli terminou em terceiro, a 0s129, se recuperando de uma sexta-feira difícil em Budapeste. Charles Leclerc ficou em quarto lugar com a segunda Ferrari, embora já a 0s352, seguido por Oscar Piastri (+0s499) e George Russell (+0s602).

Os Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar ocuparam a sétima e a oitava posições, respectivamente, enquanto Liam Lawson, da Racing Bulls, e Nico Hülkenberg, da Audi, completaram o top 10. Gabriel Bortoleto foi o 11º colocado.

O treino

Como era de se esperar após sua ausência no TL1 e o acidente no TL2 que o deixou com apenas 11 voltas na sexta-feira, Franco Colapinto foi o primeiro a entrar na pista. O piloto argentino começou a sessão em um circuito que parecia visivelmente sujo e marcou 1m22s464 com pneus macios, melhorando imediatamente seu melhor tempo da sexta-feira. Em seguida, baixou para 1m21s747 e, posteriormente, para 1m21s132.

Franco Colapinto, da Alpine, durante o FP3 do GP da Hungria. Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A pista começou a ficar mais cheia aos poucos e, após os primeiros 20 minutos, Lando Norris ditava o ritmo com 1m19s062, antes que a sessão fosse interrompida com bandeira vermelha quando o Cadillac de Sergio Pérez parou na pista.

A bandeira verde voltou seis minutos depois e Hamilton assumiu a primeira posição com uma volta de 1m19s053, superando Norris por apenas nove milésimos em um treino em que os pneus macios foram a escolha da maioria.

A Ferrari manteve-se na liderança, mas desta vez com Charles Leclerc, graças a uma volta de 1m18s668 do monegasco, que já superava o melhor tempo da sexta-feira, marcado por Hamilton para liderar o TL2.

Kimi Antonelli, após uma sexta- difícil em que havia ficado em 13º, saltou para o segundo lugar, a 0s144 de Leclerc, enquanto George Russell ficou apenas em oitavo, a seis décimos.

Ao entrar nos últimos 15 minutos, Antonelli assumiu a liderança com um tempo de 1m18s254, mas Norris o ultrapassou ao completar uma volta em 1m18s206, com Oscar Piastri a 0s258 e Max Verstappen a 0s450. Russell, por sua vez, rodava a seis décimos da liderança e estava em sexto.

As Ferraris realizaram sua simulação de qualificação com pneus novos a menos de dez minutos da bandeira quadriculada, e Hamilton saltou para o primeiro lugar com um tempo de 1m18s056, enquanto Leclerc marcou 1m18s291 para ficar em quarto, a duas décimas de seu companheiro de equipe.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No entanto, isso durou pouco, já que Norris voltou à pista com pneus novos e se tornou o primeiro a quebrar a barreira de 1m18s ao marcar 1m17s939, relegando Hamilton por 0s117. Também com pneus novos, Piastri ficou a meio segundo de seu companheiro de equipe, enquanto Russell melhorou apenas para 1m18s541, mantendo-se em sexto lugar.

A cinco minutos do fim, Antonelli melhorou seu tempo para 1m18s068 com pneus usados, mantendo-se em terceiro, a 0s129 de Norris. Hamilton e Leclerc fizeram uma última tentativa, mas não conseguiram melhorar, e assim Norris encerrou a sessão na liderança.

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