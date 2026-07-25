F1: Norris supera Ferraris e lidera TL3 na Hungria; Bortoleto é 11º
Sessão foi marcada por uma bandeira vermelha causada por Sergio Pérez
Foto de: Liam Fabre
Lando Norris liderou o terceiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1 que está sendo disputado no Hungaroring, pela 11º etapa da temporada 2026.
O britânico da McLaren cravou o tempo de 1m17s939, ficando à frente de Lewis Hamilton por 0s117, enquanto Kimi Antonelli terminou em terceiro, a 0s129, se recuperando de uma sexta-feira difícil em Budapeste. Charles Leclerc ficou em quarto lugar com a segunda Ferrari, embora já a 0s352, seguido por Oscar Piastri (+0s499) e George Russell (+0s602).
Os Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar ocuparam a sétima e a oitava posições, respectivamente, enquanto Liam Lawson, da Racing Bulls, e Nico Hülkenberg, da Audi, completaram o top 10. Gabriel Bortoleto foi o 11º colocado.
O treino
Como era de se esperar após sua ausência no TL1 e o acidente no TL2 que o deixou com apenas 11 voltas na sexta-feira, Franco Colapinto foi o primeiro a entrar na pista. O piloto argentino começou a sessão em um circuito que parecia visivelmente sujo e marcou 1m22s464 com pneus macios, melhorando imediatamente seu melhor tempo da sexta-feira. Em seguida, baixou para 1m21s747 e, posteriormente, para 1m21s132.
Franco Colapinto, da Alpine, durante o FP3 do GP da Hungria.
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A pista começou a ficar mais cheia aos poucos e, após os primeiros 20 minutos, Lando Norris ditava o ritmo com 1m19s062, antes que a sessão fosse interrompida com bandeira vermelha quando o Cadillac de Sergio Pérez parou na pista.
A bandeira verde voltou seis minutos depois e Hamilton assumiu a primeira posição com uma volta de 1m19s053, superando Norris por apenas nove milésimos em um treino em que os pneus macios foram a escolha da maioria.
A Ferrari manteve-se na liderança, mas desta vez com Charles Leclerc, graças a uma volta de 1m18s668 do monegasco, que já superava o melhor tempo da sexta-feira, marcado por Hamilton para liderar o TL2.
Kimi Antonelli, após uma sexta- difícil em que havia ficado em 13º, saltou para o segundo lugar, a 0s144 de Leclerc, enquanto George Russell ficou apenas em oitavo, a seis décimos.
Ao entrar nos últimos 15 minutos, Antonelli assumiu a liderança com um tempo de 1m18s254, mas Norris o ultrapassou ao completar uma volta em 1m18s206, com Oscar Piastri a 0s258 e Max Verstappen a 0s450. Russell, por sua vez, rodava a seis décimos da liderança e estava em sexto.
As Ferraris realizaram sua simulação de qualificação com pneus novos a menos de dez minutos da bandeira quadriculada, e Hamilton saltou para o primeiro lugar com um tempo de 1m18s056, enquanto Leclerc marcou 1m18s291 para ficar em quarto, a duas décimas de seu companheiro de equipe.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
No entanto, isso durou pouco, já que Norris voltou à pista com pneus novos e se tornou o primeiro a quebrar a barreira de 1m18s ao marcar 1m17s939, relegando Hamilton por 0s117. Também com pneus novos, Piastri ficou a meio segundo de seu companheiro de equipe, enquanto Russell melhorou apenas para 1m18s541, mantendo-se em sexto lugar.
A cinco minutos do fim, Antonelli melhorou seu tempo para 1m18s068 com pneus usados, mantendo-se em terceiro, a 0s129 de Norris. Hamilton e Leclerc fizeram uma última tentativa, mas não conseguiram melhorar, e assim Norris encerrou a sessão na liderança.
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
1'17.939
|S
|202.358
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.117
1'18.056
|0.117
|S
|202.054
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.129
1'18.068
|0.012
|S
|202.023
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.352
1'18.291
|0.223
|S
|201.448
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.499
1'18.438
|0.147
|S
|201.070
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.602
1'18.541
|0.103
|S
|200.807
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.717
1'18.656
|0.115
|S
|200.513
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.004
1'18.943
|0.287
|S
|199.784
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.149
1'19.088
|0.145
|S
|199.418
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|24
|
+1.221
1'19.160
|0.072
|S
|199.236
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.399
1'19.338
|0.178
|S
|198.789
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.784
1'19.723
|0.385
|S
|197.829
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.956
1'19.895
|0.172
|S
|197.404
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|30
|
+2.116
1'20.055
|0.160
|S
|197.009
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+2.356
1'20.295
|0.240
|S
|196.420
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+2.373
1'20.312
|0.017
|S
|196.379
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.454
1'20.393
|0.081
|S
|196.181
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.994
1'20.933
|0.540
|S
|194.872
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|15
|
+3.360
1'21.299
|0.366
|S
|193.995
|20
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+3.467
1'21.406
|0.107
|S
|193.740
|21
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+3.574
1'21.513
|0.107
|S
|193.485
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
|Ver resultados completos
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Grids da F1 em 2026 são decididos por "computadores se comportando bem ou mal", criticam pilotos da McLaren
F1 - Russell x Antonelli, Piastri x Norris: por que motores causam grandes diferenças de performance entre duplas?
F1: McLaren vê P2 de Norris no TL2 como 'irreal' para classificação na Bélgica
F1: "Se você não se adapta, então não está em um nível bom o suficiente", dispara Norris
F1: McLaren testará 'asa macarena' na Hungria em meio a novo pacote de atualizações
F1: Por que Piastri ficou 'mordido' com Leclerc após o GP da Bélgica
Últimas notícias
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso
F1: Após Hamilton, Antonelli também é punido em 3 posições no grid e larga em sétimo no GP da Hungria
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários