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Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Norris supera Ferraris e lidera TL3 na Hungria; Bortoleto é 11º

Sessão foi marcada por uma bandeira vermelha causada por Sergio Pérez

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Liam Fabre

Lando Norris liderou o terceiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1 que está sendo disputado no Hungaroring, pela 11º etapa da temporada 2026. 

Leia também:

O britânico da McLaren cravou o tempo de 1m17s939, ficando à frente de Lewis Hamilton por 0s117, enquanto Kimi Antonelli terminou em terceiro, a 0s129, se recuperando de uma sexta-feira difícil em Budapeste. Charles Leclerc ficou em quarto lugar com a segunda Ferrari, embora já a 0s352, seguido por Oscar Piastri (+0s499) e George Russell (+0s602).

Os Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar ocuparam a sétima e a oitava posições, respectivamente, enquanto Liam Lawson, da Racing Bulls, e Nico Hülkenberg, da Audi, completaram o top 10. Gabriel Bortoleto foi o 11º colocado. 

O treino

Como era de se esperar após sua ausência no TL1 e o acidente no TL2 que o deixou com apenas 11 voltas na sexta-feira, Franco Colapinto foi o primeiro a entrar na pista. O piloto argentino começou a sessão em um circuito que parecia visivelmente sujo e marcou 1m22s464 com pneus macios, melhorando imediatamente seu melhor tempo da sexta-feira. Em seguida, baixou para 1m21s747 e, posteriormente, para 1m21s132.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP3 del GP de Hungría.

Franco Colapinto, da Alpine, durante o FP3 do GP da Hungria.

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A pista começou a ficar mais cheia aos poucos e, após os primeiros 20 minutos, Lando Norris ditava o ritmo com 1m19s062, antes que a sessão fosse interrompida com bandeira vermelha quando o Cadillac de Sergio Pérez parou na pista.

A bandeira verde voltou seis minutos depois e Hamilton assumiu a primeira posição com uma volta de 1m19s053, superando Norris por apenas nove milésimos em um treino em que os pneus macios foram a escolha da maioria.

A Ferrari manteve-se na liderança, mas desta vez com Charles Leclerc, graças a uma volta de 1m18s668 do monegasco, que já superava o melhor tempo da sexta-feira, marcado por Hamilton para liderar o TL2.

Kimi Antonelli, após uma sexta- difícil em que havia ficado em 13º, saltou para o segundo lugar, a 0s144 de Leclerc, enquanto George Russell ficou apenas em oitavo, a seis décimos.

Ao entrar nos últimos 15 minutos, Antonelli assumiu a liderança com um tempo de 1m18s254, mas Norris o ultrapassou ao completar uma volta em 1m18s206, com Oscar Piastri a 0s258 e Max Verstappen a 0s450. Russell, por sua vez, rodava a seis décimos da liderança e estava em sexto.

As Ferraris realizaram sua simulação de qualificação com pneus novos a menos de dez minutos da bandeira quadriculada, e Hamilton saltou para o primeiro lugar com um tempo de 1m18s056, enquanto Leclerc marcou 1m18s291 para ficar em quarto, a duas décimas de seu companheiro de equipe.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No entanto, isso durou pouco, já que Norris voltou à pista com pneus novos e se tornou o primeiro a quebrar a barreira de 1m18s ao marcar 1m17s939, relegando Hamilton por 0s117. Também com pneus novos, Piastri ficou a meio segundo de seu companheiro de equipe, enquanto Russell melhorou apenas para 1m18s541, mantendo-se em sexto lugar.

A cinco minutos do fim, Antonelli melhorou seu tempo para 1m18s068 com pneus usados, mantendo-se em terceiro, a 0s129 de Norris. Hamilton e Leclerc fizeram uma última tentativa, mas não conseguiram melhorar, e assim Norris encerrou a sessão na liderança.

TL3

Todas as estatísticas
 
 

Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

 0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

 0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

 0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

 0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

 0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

 0.145 S 199.418
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

 0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

 0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

 0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

 0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

 0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

 0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

 0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

 0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

 0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

 0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

 0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

 0.107 S 193.485
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
Ver resultados completos

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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