F1: Norris supera Leclerc por 0s083 e lidera TL2; Bortoleto é 12º

O segundo treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1 teve Lando Norris liderando a sessão, seguido por Charles Leclerc e Carlos Sainz completou os três primeiros. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sexta-feira no 12º lugar.

O treino

Os primeiros dez minutos de sessão foram marcados pela bandeira amarela causada por Kimi Antonelli. O italiano escapou da pista e acabou preso na brita. Por conta disso, o treino precisou ser interrompido e a bandeira vermelha entrou em ação.

Antes da paralisação, a sessão estava sendo liderada por Lando Norris, seguido de Oscar Piastri e Fernando Alonso completava os três primeiros. A limpeza da pista não demorou tanto e os carros retornaram à ação rapidamente.

Gabriel Bortoleto deu uma leve escapadinha na curva 7, bateu o assoalho na zebra e voltou aos boxes para que pudessem verificar se algo estava danificado. Restando pouco mais de meia hora para o fim, Max Verstappen detinha o tempo a ser batido, com Charles Leclerc em segundo e Norris em terceiro.

Meia hora passadas e o britânico da McLaren cravou 1m19s878, com Nico Hulkenberg em segundo e Carlos Sainz em terceiro - assim como na primeira sessão do dia. Pouco depois, Bortoleto conseguiu uma ótima volta e subiu para quinto colocado.

Além disso, a segunda metade da sessão ficou marcada pela troca de componentes com todos os pilotos utilizando a gama macia durante as voltas lançadas.

A briga entre McLaren e Ferrari continuou com Norris ficando à frente de Leclerc por apenas 0s083. Restando 15 minutos, apenas Alonso e Stroll seguiram na pista, todos os outros pilotos permaneceram nos boxes.

Como de costume, a parte final do treino foi dedicada à simulação de corrida.

