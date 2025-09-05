Todas as categorias

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Norris supera Leclerc por 0s083 e lidera TL2; Bortoleto é 12º

Sessão ainda contou com bandeira vermelha causada por Andrea Kimi Antonelli por ficar preso na brita

Isa Fernandes
Editado:

O segundo treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1 teve Lando Norris liderando a sessão, seguido por Charles Leclerc e Carlos Sainz completou os três primeiros. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sexta-feira no 12º lugar. 

O treino

Os primeiros dez minutos de sessão foram marcados pela bandeira amarela causada por Kimi Antonelli. O italiano escapou da pista e acabou preso na brita. Por conta disso, o treino precisou ser interrompido e a bandeira vermelha entrou em ação. 

 

Antes da paralisação, a sessão estava sendo liderada por Lando Norris, seguido de Oscar Piastri e Fernando Alonso completava os três primeiros.  A limpeza da pista não demorou tanto e os carros retornaram à ação rapidamente. 

Gabriel Bortoleto deu uma leve escapadinha na curva 7, bateu o assoalho na zebra e voltou aos boxes para que pudessem verificar se algo estava danificado. Restando pouco mais de meia hora para o fim, Max Verstappen detinha o tempo a ser batido, com Charles Leclerc em segundo e Norris em terceiro.

 

Meia hora passadas e o britânico da McLaren cravou 1m19s878, com Nico Hulkenberg em segundo e Carlos Sainz em terceiro - assim como na primeira sessão do dia. Pouco depois, Bortoleto conseguiu uma ótima volta e subiu para quinto colocado.

Além disso, a segunda metade da sessão ficou marcada pela troca de componentes com todos os pilotos utilizando a gama macia durante as voltas lançadas.  

 

A briga entre McLaren e Ferrari continuou com Norris ficando à frente de Leclerc por apenas 0s083. Restando 15 minutos, apenas Alonso e Stroll seguiram na pista, todos os outros pilotos permaneceram nos boxes. 

Como de costume, a parte final do treino foi dedicada à simulação de corrida. 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 28

1'19.878

   S 261.083
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.083

1'19.961

 0.083 S 260.812
3 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+0.096

1'19.974

 0.013 S 260.769
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.181

1'20.059

 0.085 S 260.492
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.192

1'20.070

 0.011 S 260.457
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.199

1'20.077

 0.007 S 260.434
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+0.301

1'20.179

 0.102 S 260.103
8 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 27

+0.363

1'20.241

 0.062 S 259.902
9 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 28

+0.391

1'20.269

 0.028 S 259.811
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.398

1'20.276

 0.007 S 259.788
11 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 24

+0.505

1'20.383

 0.107 S 259.442
12 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 25

+0.597

1'20.475

 0.092 S 259.146
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 28

+0.650

1'20.528

 0.053 S 258.975
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 29

+0.729

1'20.607

 0.079 S 258.721
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 26

+0.767

1'20.645

 0.038 S 258.600
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+0.776

1'20.654

 0.009 S 258.571
17 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 25

+0.933

1'20.811

 0.157 S 258.068
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30

+1.224

1'21.102

 0.291 S 257.142
19 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 4

+1.489

1'21.367

 0.265 H 256.305
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 30

+1.686

1'21.564

 0.197 S 255.686
Isa Fernandes Fórmula 1
Filtros