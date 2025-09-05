F1: Norris supera Leclerc por 0s083 e lidera TL2; Bortoleto é 12º
Sessão ainda contou com bandeira vermelha causada por Andrea Kimi Antonelli por ficar preso na brita
O segundo treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1 teve Lando Norris liderando a sessão, seguido por Charles Leclerc e Carlos Sainz completou os três primeiros. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sexta-feira no 12º lugar.
O treino
Os primeiros dez minutos de sessão foram marcados pela bandeira amarela causada por Kimi Antonelli. O italiano escapou da pista e acabou preso na brita. Por conta disso, o treino precisou ser interrompido e a bandeira vermelha entrou em ação.
Antes da paralisação, a sessão estava sendo liderada por Lando Norris, seguido de Oscar Piastri e Fernando Alonso completava os três primeiros. A limpeza da pista não demorou tanto e os carros retornaram à ação rapidamente.
Gabriel Bortoleto deu uma leve escapadinha na curva 7, bateu o assoalho na zebra e voltou aos boxes para que pudessem verificar se algo estava danificado. Restando pouco mais de meia hora para o fim, Max Verstappen detinha o tempo a ser batido, com Charles Leclerc em segundo e Norris em terceiro.
Meia hora passadas e o britânico da McLaren cravou 1m19s878, com Nico Hulkenberg em segundo e Carlos Sainz em terceiro - assim como na primeira sessão do dia. Pouco depois, Bortoleto conseguiu uma ótima volta e subiu para quinto colocado.
Além disso, a segunda metade da sessão ficou marcada pela troca de componentes com todos os pilotos utilizando a gama macia durante as voltas lançadas.
A briga entre McLaren e Ferrari continuou com Norris ficando à frente de Leclerc por apenas 0s083. Restando 15 minutos, apenas Alonso e Stroll seguiram na pista, todos os outros pilotos permaneceram nos boxes.
Como de costume, a parte final do treino foi dedicada à simulação de corrida.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
1'19.878
|S
|261.083
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.083
1'19.961
|0.083
|S
|260.812
|3
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|30
|
+0.096
1'19.974
|0.013
|S
|260.769
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.181
1'20.059
|0.085
|S
|260.492
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.192
1'20.070
|0.011
|S
|260.457
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.199
1'20.077
|0.007
|S
|260.434
|7
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|28
|
+0.301
1'20.179
|0.102
|S
|260.103
|8
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|27
|
+0.363
1'20.241
|0.062
|S
|259.902
|9
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+0.391
1'20.269
|0.028
|S
|259.811
|10
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.398
1'20.276
|0.007
|S
|259.788
|11
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|24
|
+0.505
1'20.383
|0.107
|S
|259.442
|12
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|25
|
+0.597
1'20.475
|0.092
|S
|259.146
|13
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|
+0.650
1'20.528
|0.053
|S
|258.975
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.729
1'20.607
|0.079
|S
|258.721
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+0.767
1'20.645
|0.038
|S
|258.600
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.776
1'20.654
|0.009
|S
|258.571
|17
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|25
|
+0.933
1'20.811
|0.157
|S
|258.068
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.224
1'21.102
|0.291
|S
|257.142
|19
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|4
|
+1.489
1'21.367
|0.265
|H
|256.305
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.686
1'21.564
|0.197
|S
|255.686
