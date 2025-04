Deu Lando Norris no primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka. George Russell e Charles Leclerc completaram os três primeiros colocados, em uma sessão tranquila sem grandes acontecimentos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou a primeira participação do dia em 198º. Vale destacar que para o primeiro treino livre, a Sauber colocou as atualizações trazidas para o Japão apenas no carro de Nico Hulkenberg, com o intuito de comparar as performances dos companheiros de equipe com configurações diferentes.

O treino

O primeiro a ir à pista não poderia ser outro, Yuki Tsunoda estreando pela Red Bull foi responsável por abrir as atividades em Suzuka. No início da sessão, apenas o piloto da casa e Max Verstappen estavam calçados com pneus macios.

Na tabela, já com dez minutos de treino, a liderança estava nas mãos do tetracampeão mundial com o tempo de 1m29s690 em uma pista completamente recapeada, sendo seguido por George Russell e Lando Norris. Na Alpine, Ryo Hirakawa assumiu o carro de Jack Doohan.

Um detalhe engraçado chamou a atenção; o engenheiro de Carlos Sainz precisou lembrar o espanhol que a garagem da Williams era uma das primeiras no pitlane porque o piloto passou direto. Passados 30 minutos, Russell era o P1 com a marca de 1m28s809, com Verstappen e Isack Hadjar completando os três primeiros.

Discreto no treino, Oscar Piastri conseguiu melhorar o tempo exatamente na metade da sessão subindo para o terceiro lugar. Pouco tempo depois, Andrea Kimi Antonelli se colocou em segundo, fazendo uma dobradinha da Mercedes.

Mas durou pouco, pois Tsunoda roubou o posto. Neste momento, Verstappen era o quarto colocado. Totalmente apagada, a Ferrari só surgiu entre os primeiros nos 25 minutos finais quando Charles Leclerc subiu para P2. Apenas no 12º lugar, Norris saiu da pista na última curva quando vinha em volta rápida e precisou abortar a tentativa.

Depois de amargar o último lugar por 40 minutos, Nico Hulkenberg saltou para o 15º lugar. Na reta final, por fim, Norris assumiu a liderança desbancando Russell com 1m28s549. No fim da sessão, quando todo mundo já estava fazendo simulação de corrida, Antonelli deu uma passeada na grama, mas sem problemas maiores.

