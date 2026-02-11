Max Verstappen passou a maior parte do tempo da segunda sessão de pré-temporada da Fórmula 1 sendo o mais rápido, inclusive superando seu tempo da manhã. No entanto, nas duas últimas horas, Lando Norris o superou o holandês.

Os carros demoraram um pouco para entrar na pista assim que a bandeira verde foi acionada. Verstappen entrou depois de 20 minutos, dando suas primeiras voltas, seguido logo por Norris e Esteban Ocon.

Nas primeiras horas, os pilotos focaram em fazer testes nos carros e não tentar bater os tempos de volta. Inclusive, houve pouca mudança na tabela.

Lance Stroll deu apenas uma volta antes de retornar aos boxes. A Aston Martin informou que encontrou problemas no carro do canadense e, por isso, decidiram ficar fora do período da tarde.

"Nosso plano de teste de motor com Lance [Stroll] ocorreu conforme planejado esta manhã. No entanto, detectamos uma anomalia nos dados esta tarde. Estamos prosseguindo com verificações de precaução na unidade de potência para entender a causa raiz antes que possamos retomar os testes".

Andrea Kimi Antonelli também perdeu cerca de três horas de pista. A Mercedes também identificou problemas enquanto mudavam as configurações de George Russell para o italiano. O carro #12 voltou para a pista apenas na última hora.

"Encontramos um problema ao fazer algumas mudanças no acerto que queremos investigar um pouco mais. Ainda devemos ir para a pista com uma boa parte das atividades de hoje restantes".

Nico Hullkenberg também teve uma breve questão com seu carro, parando na curva 14, causando a única bandeira vermelha da segunda parte do dia. A Audi conseguiu resolver e o alemão foi recolocado na pista, fazendo muitas voltas.

Verstappen terminou a sessão tendo dado mais de 130 voltas. O holandês foi o único a andar pela Red Bull hoje. Quem também andou bem foi Ocon, que fez o dia completo pela Haas.

Pos Piloto Equipe Volta Rápida Nº de Voltas 1 Lando Norris McLaren 1min34s669 58 2 Max Verstappen Red Bull 1min34s798 136 3 Charles Leclerc Ferrari 1min35s190 80 4 Esteban Ocon Haas 1min35s578 115 5 Oscar Piastri McLaren 1min35s602 54 6 George Russell Mercedes 1min36s108 56 7 Lewis Hamilton Ferrari 1min36s433 52 8 Pierre Gasly Alpine 1min36s765 49 9 Nico Hülkenberg Audi 1min36s861 73 10 Alexander Albon Williams 1min37s437 68 11 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1min37s629 30 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1min37s945 75 13 Carlos Sainz Williams 1min38s221 77 14 Sergio Pérez Cadillac 1min38s828 58 15 Gabriel Bortoleto Audi 1min38s871 49 16 Valtteri Bottas Cadillac 1min39s150 49 17 Lance Stroll Aston Martin 1min39s883 36 18 Franco Colapinto Alpine 1min40s330 28

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!