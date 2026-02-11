F1: Norris supera Verstappen e lidera tarde de pré-temporada no Bahrein
Pilotos tiveram quatro horas disponíveis para testar e entender as novas configurações
Max Verstappen passou a maior parte do tempo da segunda sessão de pré-temporada da Fórmula 1 sendo o mais rápido, inclusive superando seu tempo da manhã. No entanto, nas duas últimas horas, Lando Norris o superou o holandês.
Os carros demoraram um pouco para entrar na pista assim que a bandeira verde foi acionada. Verstappen entrou depois de 20 minutos, dando suas primeiras voltas, seguido logo por Norris e Esteban Ocon.
Nas primeiras horas, os pilotos focaram em fazer testes nos carros e não tentar bater os tempos de volta. Inclusive, houve pouca mudança na tabela.
Lance Stroll deu apenas uma volta antes de retornar aos boxes. A Aston Martin informou que encontrou problemas no carro do canadense e, por isso, decidiram ficar fora do período da tarde.
"Nosso plano de teste de motor com Lance [Stroll] ocorreu conforme planejado esta manhã. No entanto, detectamos uma anomalia nos dados esta tarde. Estamos prosseguindo com verificações de precaução na unidade de potência para entender a causa raiz antes que possamos retomar os testes".
Andrea Kimi Antonelli também perdeu cerca de três horas de pista. A Mercedes também identificou problemas enquanto mudavam as configurações de George Russell para o italiano. O carro #12 voltou para a pista apenas na última hora.
"Encontramos um problema ao fazer algumas mudanças no acerto que queremos investigar um pouco mais. Ainda devemos ir para a pista com uma boa parte das atividades de hoje restantes".
Nico Hullkenberg também teve uma breve questão com seu carro, parando na curva 14, causando a única bandeira vermelha da segunda parte do dia. A Audi conseguiu resolver e o alemão foi recolocado na pista, fazendo muitas voltas.
Verstappen terminou a sessão tendo dado mais de 130 voltas. O holandês foi o único a andar pela Red Bull hoje. Quem também andou bem foi Ocon, que fez o dia completo pela Haas.
|Pos
|Piloto
|Equipe
|Volta Rápida
|Nº de Voltas
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1min34s669
|58
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1min34s798
|136
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1min35s190
|80
|4
|Esteban Ocon
|Haas
|1min35s578
|115
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|1min35s602
|54
|6
|George Russell
|Mercedes
|1min36s108
|56
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1min36s433
|52
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|1min36s765
|49
|9
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1min36s861
|73
|10
|Alexander Albon
|Williams
|1min37s437
|68
|11
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1min37s629
|30
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1min37s945
|75
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|1min38s221
|77
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1min38s828
|58
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1min38s871
|49
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1min39s150
|49
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1min39s883
|36
|18
|Franco Colapinto
|Alpine
|1min40s330
|28
