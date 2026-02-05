Lando Norris teve o primeiro contato com o carro de 2026 da Fórmula 1 nos testes de pré-temporada em Barcelona. Agora, o piloto deu seu veredito sobre a sensação dentro do cockpit e a velocidade que os novos motores podem alcançar.

"Certamente parece mais com um carro de F2 em alguns aspectos, pela forma como você tem que pilotá-lo", avaliou o atual campeão mundial de F1 e vice-campeão de F2 de 2018. "Não sei se gosto disso ou não por enquanto".

"Acho que já entendemos algumas coisas em Barcelona sobre como você tem que pilotar o carro, mas em Barcelona você está falando de curvas em quarta marcha, curvas em terceira marcha, bastante abertas, bastante largas. Quando você chega a uma pista de rua ou pistas irregulares, pistas mais lentas, acho que essa é uma questão que ainda precisamos responder, e Bahrein responderá algumas dessas perguntas".

Os carros atuais da F1 são muito diferentes dos seus antecessores, com chassis menores e mais leves, com aerodinâmica ativa. Enquanto isso, quase metade da potência da unidade de potência é fornecida por energia elétrica, com aumentos de potência a serem usados para ultrapassagens e também para defesa.

Os motores da F2 também são turboalimentados, mas não são elétricos, então presumivelmente os pilotos estão vendo alguma semelhança em termos de chassi – já que Norris não é o primeiro a mencionar isso.

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto: McLaren

Os carros da F1 de 2026 poderem ser parecidos com os de F2 foi um tema discutido no GP de Las Vegas no último ano, quando alguns pilotos começaram a dar suas opiniões sobre suas sessões de simulador. O piloto reserva da Aston Martin, Jak Crawford, considerou-o "bastante semelhante a um carro de F2", o que foi questionado a Isack Hadjar, que o descreveu como "mais próximo de um carro de F2 em termos de desempenho".

Assim, em um piscar de olhos, o debate mudou de comportamento para desempenho, e a FIA passou a minimizar o que considerava cada vez mais uma preocupação prejudicial.

"Acho que os comentários sobre o ritmo da F2 estão muito errados", disse o diretor de monopostos da federação, Nikolas Tombazis. "Estamos falando de tempos de volta, em geral, que estão na faixa de um ou dois segundos abaixo do que estamos agora, dependendo da pista, dependendo das condições".

"E, obviamente, no início de um ciclo, seria tolice ser mais rápido do que no ciclo anterior. Não nos custaria nada do ponto de vista regulamentar, seria muito fácil fazer os carros irem mais rápido. Mas é preciso recuperar gradualmente o que é ganho pelo desenvolvimento natural. Portanto, não se pode começar o ciclo indo mais rápido do que o anterior".

"Então, você sabe, daqui a 20 anos, você pode imaginar o que aconteceria. Então, acho natural que os carros sejam um pouco mais lentos, mas não acho que estejamos nem perto da discussão de que 'não é um carro de F1' de forma alguma".

No que diz respeito aos tempos de volta, o shakedown de Barcelona apresentou uma referência não oficial de 1min16s348 por Lewis Hamilton, da Ferrari, na sexta-feira. Isso é cerca de cinco segundos mais lento do que a pole position do ano passado, mas considerando a curva de aprendizado íngreme que todos estão enfrentando – e como as condições da pista estarão muito melhores em junho – a diferença deve ser muito menor no GP da Espanha.

E, para que conste, o tempo da pole da F2 do ano passado foi de 1min25s180, de Arvid Lindblad. Isso não é exatamente comparável.

Mas, novamente, o debate se afastou dos comentários iniciais – e mais recentes – sobre o comportamento dos novos carros de F1 e o estilo de pilotagem necessário, embora Esteban Ocon, Oliver Bearman e Oscar Piastri tenham recentemente descrito as novas máquinas como "mais ágeis".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto: Audi

Gabriel Bortoleto abordou o assunto no primeiro dia de testes em Barcelona, quando lhe pediram para comparar os novos carros com os carros de F1 de 2025. Ele também os comparou à F2, sem entrar em detalhes.

"Eles são muito diferentes", disse ele. "Eles parecem um pouco diferentes. Não sei como expressar isso porque nunca pilotei nenhum carro semelhante no passado. Eu diria que o carro da F2 é muito mais lento do que os antigos regulamentos da F1. E sinto que esses também serão mais lentos".

"Mas é muito legal, sabe, ter a unidade de potência sendo 50% elétrica agora, você sai da curva e tem tanta velocidade sendo empregada e então você pode ver como ela é forte. E essas coisas são diferentes e você precisa se acostumar com isso e adaptar sua maneira de dirigir o carro também".

"Mas, como sempre digo, ainda é um carro de corrida e não é outro mundo. É apenas uma nova mudança no regulamento que é muito diferente".

Reportagem adicional de Stuart Codling

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!