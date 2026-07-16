Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Será que este é o torcedor de F1 mais sortudo do planeta?

Patrocinado
Será que este é o torcedor de F1 mais sortudo do planeta?

F1 - Verstappen é monossilábico sobre futuro na Red Bull: "Já cansei"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Verstappen é monossilábico sobre futuro na Red Bull: "Já cansei"

F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

F1 - Bortoleto desmistifica pilotagem diferente em 2026: "Tenho corrido da mesma forma"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Bortoleto desmistifica pilotagem diferente em 2026: "Tenho corrido da mesma forma"

Por que F1 e Pirelli não conseguem reagendar corridas no Oriente Médio

Fórmula 1
Por que F1 e Pirelli não conseguem reagendar corridas no Oriente Médio

F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder

F2
Spa-Francorchamps
F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder

Caio Collet volta a acelerar no oval na etapa de Nashville da Indycar

Indy
Caio Collet volta a acelerar no oval na etapa de Nashville da Indycar
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

McLaren vai exceder limite de componentes da unidade de potência da Mercedes no carro do atual campeão mundial

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris perderá 10 posições no grid de largada no GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana, em Spa-Francorchamps, devido à instalação de novos componentes da unidade de potência da Mercedes em seu carro.

Leia também:

 O inglês corria o risco de sofrer penalidades relacionadas ao motor mais cedo do que o planejado, após enfrentar uma série de problemas de confiabilidade nesta temporada. O atual campeão mundial já estava em seu terceiro e último conjunto de componentes eletrônicos permitido para toda a temporada, depois de encontrar problemas na China e no Japão no início da campanha.

Com a Mercedes agora disponibilizando sua especificação atualizada para sua cliente McLaren, que deverá proporcionar maior confiabilidade, a equipe passará Piastri para sua terceira unidade de eletrônica de potência e Norris para sua quarta - com este último com uma penalidade de 10 posições no grid por exceder o limite permitido.

"A McLaren equipará o carro número #1 com uma quarta unidade de eletrônica de potência neste fim de semana em Spa, excedendo o número permitido e incorrendo em uma penalidade de 10 posições no grid", confirmou a equipe na quinta-feira.

A McLaren esclareceu que instalou a nova unidade no carro de Norris na Bélgica para aproveitar o potencial de ultrapassagem de Spa-Francorchamps, o que poderia ajudar o britânico a minimizar os danos causados ​​por sua posição desfavorável no grid.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Embora a unidade de eletrônica que instalamos no Japão e que temos usado em todas as sessões desde Miami tenha funcionado de forma confiável, a Mercedes-AMG High Performance Powertrains introduziu uma série de correções de confiabilidade em seus novos sistemas de eletrônica de potência", acrescentou a equipe.

"No entanto, para tirar proveito dessas melhorias, teremos que aceitar uma penalização de 10 posições no grid para o carro de Lando, a fim de utilizar uma nova unidade. Optamos por fazer isso na Bélgica, um circuito onde as ultrapassagens são relativamente mais frequentes, ao contrário das duas etapas seguintes na Hungria e em Zandvoort."

"Agora planejamos usar esta quarta unidade eletrônica de potência pelo restante da temporada, a fim de maximizar a confiabilidade e minimizar as penalidades esportivas para Lando."

A McLaren também receberá a versão mais recente do motor de combustão interna da Mercedes, após ter sido obrigada a esperar pelo fornecedor. A Mercedes levou o novo motor de combustão interna, que também deverá ser mais confiável, para a Áustria, enquanto as concorrentes Alpine e Williams já têm o novo V6 disponível em Silverstone.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull pede 'fim' da asa Macarena, mas uso segue liberado para GP da Bélgica
Próximo artigo Por que F1 e Pirelli não conseguem reagendar corridas no Oriente Médio
Mais de
Filip Cleeren

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

F1: Os vencedores e perdedores do GP da Grã-Bretanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Os vencedores e perdedores do GP da Grã-Bretanha
Mais de
Lando Norris

F1: McLaren estreará nova asa traseira na Bélgica, mas não será a “macarena”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: McLaren estreará nova asa traseira na Bélgica, mas não será a “macarena”

Norris critica novo regulamento: "A Fórmula 1 não deveria ser assim"

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris critica novo regulamento: "A Fórmula 1 não deveria ser assim"

F1 - Norris segue decepcionado com McLaren após Silverstone: "Continuamos lentos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Norris segue decepcionado com McLaren após Silverstone: "Continuamos lentos"
Mais de
McLaren

F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

F1: Erro da McLaren quase arruinou corrida de Norris na sprint de Silverstone; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Erro da McLaren quase arruinou corrida de Norris na sprint de Silverstone; entenda

F1 - Norris detalha "sorte" após problema com freio na classificação sprint: "Carro completamente diferente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Norris detalha "sorte" após problema com freio na classificação sprint: "Carro completamente diferente"

Últimas notícias

Será que este é o torcedor de F1 mais sortudo do planeta?

Patrocinado
Será que este é o torcedor de F1 mais sortudo do planeta?

F1 - Verstappen é monossilábico sobre futuro na Red Bull: "Já cansei"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Verstappen é monossilábico sobre futuro na Red Bull: "Já cansei"

F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

F1 - Bortoleto desmistifica pilotagem diferente em 2026: "Tenho corrido da mesma forma"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Bortoleto desmistifica pilotagem diferente em 2026: "Tenho corrido da mesma forma"