F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica
McLaren vai exceder limite de componentes da unidade de potência da Mercedes no carro do atual campeão mundial
Lando Norris perderá 10 posições no grid de largada no GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana, em Spa-Francorchamps, devido à instalação de novos componentes da unidade de potência da Mercedes em seu carro.
O inglês corria o risco de sofrer penalidades relacionadas ao motor mais cedo do que o planejado, após enfrentar uma série de problemas de confiabilidade nesta temporada. O atual campeão mundial já estava em seu terceiro e último conjunto de componentes eletrônicos permitido para toda a temporada, depois de encontrar problemas na China e no Japão no início da campanha.
Com a Mercedes agora disponibilizando sua especificação atualizada para sua cliente McLaren, que deverá proporcionar maior confiabilidade, a equipe passará Piastri para sua terceira unidade de eletrônica de potência e Norris para sua quarta - com este último com uma penalidade de 10 posições no grid por exceder o limite permitido.
"A McLaren equipará o carro número #1 com uma quarta unidade de eletrônica de potência neste fim de semana em Spa, excedendo o número permitido e incorrendo em uma penalidade de 10 posições no grid", confirmou a equipe na quinta-feira.
A McLaren esclareceu que instalou a nova unidade no carro de Norris na Bélgica para aproveitar o potencial de ultrapassagem de Spa-Francorchamps, o que poderia ajudar o britânico a minimizar os danos causados por sua posição desfavorável no grid.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Embora a unidade de eletrônica que instalamos no Japão e que temos usado em todas as sessões desde Miami tenha funcionado de forma confiável, a Mercedes-AMG High Performance Powertrains introduziu uma série de correções de confiabilidade em seus novos sistemas de eletrônica de potência", acrescentou a equipe.
"No entanto, para tirar proveito dessas melhorias, teremos que aceitar uma penalização de 10 posições no grid para o carro de Lando, a fim de utilizar uma nova unidade. Optamos por fazer isso na Bélgica, um circuito onde as ultrapassagens são relativamente mais frequentes, ao contrário das duas etapas seguintes na Hungria e em Zandvoort."
"Agora planejamos usar esta quarta unidade eletrônica de potência pelo restante da temporada, a fim de maximizar a confiabilidade e minimizar as penalidades esportivas para Lando."
A McLaren também receberá a versão mais recente do motor de combustão interna da Mercedes, após ter sido obrigada a esperar pelo fornecedor. A Mercedes levou o novo motor de combustão interna, que também deverá ser mais confiável, para a Áustria, enquanto as concorrentes Alpine e Williams já têm o novo V6 disponível em Silverstone.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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