F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

Lando Norris perderá 10 posições no grid de largada no GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana, em Spa-Francorchamps, devido à instalação de novos componentes da unidade de potência da Mercedes em seu carro.

O inglês corria o risco de sofrer penalidades relacionadas ao motor mais cedo do que o planejado, após enfrentar uma série de problemas de confiabilidade nesta temporada. O atual campeão mundial já estava em seu terceiro e último conjunto de componentes eletrônicos permitido para toda a temporada, depois de encontrar problemas na China e no Japão no início da campanha.

Com a Mercedes agora disponibilizando sua especificação atualizada para sua cliente McLaren, que deverá proporcionar maior confiabilidade, a equipe passará Piastri para sua terceira unidade de eletrônica de potência e Norris para sua quarta - com este último com uma penalidade de 10 posições no grid por exceder o limite permitido.

"A McLaren equipará o carro número #1 com uma quarta unidade de eletrônica de potência neste fim de semana em Spa, excedendo o número permitido e incorrendo em uma penalidade de 10 posições no grid", confirmou a equipe na quinta-feira.

A McLaren esclareceu que instalou a nova unidade no carro de Norris na Bélgica para aproveitar o potencial de ultrapassagem de Spa-Francorchamps, o que poderia ajudar o britânico a minimizar os danos causados ​​por sua posição desfavorável no grid.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Embora a unidade de eletrônica que instalamos no Japão e que temos usado em todas as sessões desde Miami tenha funcionado de forma confiável, a Mercedes-AMG High Performance Powertrains introduziu uma série de correções de confiabilidade em seus novos sistemas de eletrônica de potência", acrescentou a equipe.

"No entanto, para tirar proveito dessas melhorias, teremos que aceitar uma penalização de 10 posições no grid para o carro de Lando, a fim de utilizar uma nova unidade. Optamos por fazer isso na Bélgica, um circuito onde as ultrapassagens são relativamente mais frequentes, ao contrário das duas etapas seguintes na Hungria e em Zandvoort."

"Agora planejamos usar esta quarta unidade eletrônica de potência pelo restante da temporada, a fim de maximizar a confiabilidade e minimizar as penalidades esportivas para Lando."

A McLaren também receberá a versão mais recente do motor de combustão interna da Mercedes, após ter sido obrigada a esperar pelo fornecedor. A Mercedes levou o novo motor de combustão interna, que também deverá ser mais confiável, para a Áustria, enquanto as concorrentes Alpine e Williams já têm o novo V6 disponível em Silverstone.

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