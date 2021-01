F1: Norris testa positivo para a Covid-19, mas está bem; entenda

Destaque da McLaren na Fórmula 1, o piloto britânico Lando Norris, de 21 anos, testou positivo para a Covid-19 e agora está em isolamento em Dubai. O competidor está passando férias na localidade antes de voltar aos treinamentos com foco no campeonato de 2021.

O contágio de Norris foi confirmado pela equipe britânica em um comunicado. "A McLaren pode confirmar que Lando testou positivo para Covid-19 ontem em Dubai, onde está de férias antes de um acampamento de treinamento", informou o time de Woking.

“Depois de reconhecer uma perda de paladar e olfato, ele realizou o teste imediatamente e informou a equipe. De acordo com os regulamentos locais, ele agora se isola em seu hotel por 14 dias. Ele está se sentindo bem e não relata outros sintomas."

Com isso, Norris se torna o quarto piloto a pegar o novo coronavírus. Antes dele, o mexicano Sergio Pérez, nas etapas de Silverstone da F1 2020, o canadense Lance Stroll, em Nurburgring, na Alemanha, e o britânico Lewis Hamilton, que ficou de fora do GP de Sakhir.

Norris se manifestou nas redes sociais: “Ontem perdi o paladar e o olfato, então imediatamente me isolei e fiz um teste. Deu positivo, então avisei a todos com que estive em contato e estarei isolado pelos próximos 14 dias."

"Eu me sinto bem e não tenho outros sintomas, mas eu só queria que vocês soubessem. Cuidem-se", completou o piloto britânico, que terá o australiano Daniel Ricciardo como novo companheiro em 2021.

