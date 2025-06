O segundo treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1 encerrou a sexta-feira de atividades no Red Bull Ring. O tempo mais rápido foi feito por Lando Norris, seguido por Oscar Piastri e Max Verstappen foi o terceiro colocado.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o oitavo colocado, fazendo seu melhor tempo usando pneus macios.

O treino

Nos minutos iniciais, as voltas rápidas foram feitas de pneus médios e duros com Oscar Piastri liderando com o tempo de 1m06s129 e compostos faixa branca. Pouco tempo depois, Lando Norris - que ficou fora da primeira sessão por ceder o carro ao novato da McLaren - colocou 0s224 no australiano.

Com 44 minutos restantes, Charles Leclerc deu uma escapada na Curva 6, indo parar na grama, mas sem grande alarde. Max Verstappen, que ficou 14 minutos dentro da garagem, subiu para o segundo lugar na primeira volta lançada ficando atrás de Norris.

Praticamente com metade do treino feito, George Russell tirou o britânico da McLaren da liderança. O piloto da Mercedes calçou pneus macios, cravou 1m05s229, sendo 0s208. Depois de fazer um primeiro treino discreto, Lewis Hamilton surgiu em quarto lugar.

Piastri voou, assumiu o primeiro lugar, mas logo foi superado novamente por Norris, que cravou 1m04s580, sendo 0s157 mais rápido. Surpresa foi Lance Stroll, que saltou para o terceiro lugar, sendo 0s2 mais rápido que Russell.

Ao colocar pneus macios, Gabriel Bortoleto 'pegou o elevador' e saiu de 19º para 8º.

Nos minutos finais, os pilotos entraram no modo de simulação de corrida e os tempos foram mais altos até o fim da sessão.

