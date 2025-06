F1: Norris toma 5s de punição por batida em Piastri no Canadá

Horas após o GP do Canadá de Fórmula 1, os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo aplicaram uma punição de 5 segundos a Lando Norris, da McLaren, em função do acidente causado pelo britânico no toque em seu companheiro australiano Oscar Piastri. Veja o lance:

"Os comissários determinaram que o piloto do Carro 4 (Norris) foi o único culpado pela colisão. Como a colisão não teve consequências esportivas imediatas e óbvias, impusemos uma penalidade de 5 segundos no tempo pós-corrida ao Carro 4", explicou a FIA em comunicado.

