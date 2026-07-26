F1: Norris triunfa no GP da Hungria 15s à frente de Verstappen; Mercedes sofre e Bortoleto é 11º
Hamilton recebeu mais uma punição no fim da etapa por excesso de velocidade no pit lane e perdeu a posição para Leclerc
O GP da Hungria deste domingo (26) teve uma largada agitada, com a pole de Lando Norris, tendo Charles Leclerc e Oscar Piastri logo na sequência. Com ultrapassagens difíceis no Hungaroring, apesar dos novos carros da Fórmula 1, o atual campeão mundial venceu a corrida, seguindo uma boa estratégia e triunfou na batalha contra o companheiro de equipe.
A corrida
Lando Norris fez uma ótima largada, assim como Oscar Piastri, que ganhou a posição de Charles Leclerc. Ainda na primeira volta, o australiano também fez a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe e assumiu a liderança da corrida.
Mais atrás no grid, George Russell enfrentou problemas e caiu para 20º. No rádio, o piloto informou que o anti-stall foi ativado logo no início e, por isso, perdeu todas as posições.
A briga também ficou boa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Os dois chegaram a ter um pequeno toque na curva 4 e o tetracampeão assumiu a terceira posição, mas reclamou bastante do carro, dizendo que não tinha nenhum equilíbrio.
O heptacampeão chegou a avisar no rádio que o rival estava "realmente lento" à sua frente, indicando que poderia atacá-lo em algum ponto estratégico da pista. No entanto, o carro #44 fez a primeira parada da corrida na 14ª volta, tentando fazer o undercut em Arvid Lindblad, mas a estratégia deu errado, já que o piloto voltou logo atrás do carro da Racing Bulls.
Verstappen seguiu os passos de Hamilton e parou logo na volta seguinte, mas foi ultrapassado pelo carro #44.
Na volta 15º, Valtteri Bottas informou a Cadillac que tinha fumaça no cockpit e foi chamado para os boxes. O finlandês conseguiu parar na entrada do pit lane, impedindo Piastri de fazer sua parada naquele momento.
Já na 16ª, Verstappen fez uma ótima ultrapassagem para cima de Hamilton e retornou na sexta posição, tendo Isack Hadjar logo à frente.
As duas McLarens fizeram suas paradas seguidas, com Norris não conseguindo o undercut sobre o companheiro de equipe. Os dois chegaram a voltar atrás de Hadjar, mas não tiveram problemas em fazer a ultrapassagem no carro #6.
Ao mesmo tempo, Hadjar não segurou Verstappen e deixou o holandês assumir a quarta posição antes de também ser chamado para os boxes.
Gabriel Bortoleto, no fundo do grid, enfrentou pouca dificuldade para ultrapassar Esteban Ocon e, na 21ª volta, o brasileiro estava na 11ª posição, ainda sem ter feito sua primeira parada.
No segundo stint da McLaren, Piastri foi informado de que Andrea Kimi Antonelli ainda não havia feito sua parada e, provavelmente, tentaria fazer apenas uma troca de pneus e seguir a mesma estratégia de Norris na última temporada.
O italiano foi levado para os boxes na volta 23 e a Mercedes optou por pneus duros. Antonelli voltou na sexta posição, logo à frente de Russell, que ainda estava com os pneus médios do início da etapa.
Na volta 31, Piastri foi informado de que Hamilton estava fazendo sua segunda parada e, por esse motivo, ele precisava ganhar mais tempo contra os rivais, porém, o australiano informou que o carro não tinha mais ritmo e estava totalmente instável com os pneus duros.
Na volta 39, Piastri e Carlos Sainz tiveram um pequeno contato enquanto o australiano passava o carro da Williams que já estava como retardatário na pista. Isso fez com que o piloto #81 perdesse alguns segundos para Norris e, assim, o britânico pôde fazer sua parada e voltar à frente do companheiro de equipe.
Na 46ª volta, Norris fez uma boa ultrapassagem para cima do Antonelli e reassumiu a liderança depois de uma disputa entre as curvas 1 e 3. Inclusive, o italiano foi avisado de que precisava tomar cuidado com os limites de pista.
Por conta da batida com Piastri, Sainz recebeu uma punição de cinco segundos, mas isso mudaria pouco o resultado da corrida, uma vez que o espanhol terminou no fundo do grid.
Sergio Pérez também abandonou a corrida. O mexicano avisou a equipe que havia algo quebrado na suspensão depois de passar por uma das zebras do circuito. Apesar da quebra, não foi necessária a intervenção do safety car, porque o piloto conseguiu retornar para os boxes.
No segundo stint da corrida, na volta 57, Piastri enfrentou problemas na caixa de box e o abandono do australiano causou um virtual safety car, que foi aproveitado pelo pelotão da frente - Norris, Hamilton e Leclerc, mas não por Verstappen.
Esse incidente afetou a estratégia escolhida pela Mercedes, que havia acabado de parar Antonelli pela segunda vez.
Mais atrás no grid, Bortoleto fez uma boa corrida, com boas ultrapassagens, subindo de 14º para 11º, tendo o próprio companheiro de equipe logo à frente, conquistando os seus primeiros pontos.
Hamilton recebeu mais uma punição no fim de semana, foram cinco segundos adicionados ao tempo de corrida por exceder a velocidade no pit lane.
Nas últimas voltas, Norris foi avisado de que não deveria mais passar por nenhuma zebra, isso porque a McLaren acreditava que teria sido um desses toques que quebrou a caixa de câmbio de Piastri.
O atual campeão mundial venceu a corrida, terminando 14s à frente de Verstappen, com Antonelli em terceiro lugar. Leclerc ganhou uma posição por conta da punição de Hamilton.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|L. Norris McLaren
|1
|70
|
-
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|70
|
+15.080
15.080
|15.080
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|70
|
+18.728
18.728
|3.648
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|70
|
+23.840
23.840
|5.112
|3
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+24.540
24.540
|0.700
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|70
|
+55.488
55.488
|30.948
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|70
|
+57.503
57.503
|2.015
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|L. Lawson RB
|30
|69
|
1 lap
|2
|4
|RB
|Red Bull
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|69
|
1 lap
|2
|2
|Audi
|Audi
|10
|A. Lindblad RB
|41
|69
|
1 lap
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|69
|
1 lap
|1
|Audi
|Audi
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|69
|
1 lap
|3
|Alpine
|Mercedes
|13
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|68
|
2 laps
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|68
|
2 laps
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|68
|
2 laps
|3
|Williams
|Mercedes
|19
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
15 laps
|2
|Caixa de câmbio
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|48
|
22 laps
|3
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|13
|
57 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
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