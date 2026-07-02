Max Verstappen é uma peça de extrema importância quando o assunto é o mercado de pilotos da Fórmula 1. O tetracampeão tem contrato firmado com a Red Bull até o fim de 2028, mas isso não significa que o 'clã Verstappen' não mantém conversas extraoficiais com outras escuderias.

Os rumores no paddock no momento dão conta de que Raymond Vermeulen - empresário responsável por cuidar dos interesses do holandês - iniciou conversas informais com a alta cúpula da McLaren. O primeiro contato teria acontecido durante o GP da Áustria e não significa que tenha havido nenhuma negociação.

É difícil imaginar que Verstappen tenha algum espaço na equipe de Woking nas próximas temporadas, isso porque ambos os pilotos - Lando Norris e Oscar Piastri - têm contratos assinados por pelo menos mais uma temporada.

A validade desses acordos não é de conhecimento público, mas é dito que o atual campeão mundial está garantido na McLaren até o fim de 2027 - com uma possível renovação já sendo discutida neste momento -, enquanto Piastri teria se comprometido com Woking até o fim de 2028.

Em entrevista à BBC Sports na Grã-Bretanha, Norris comentou os rumores e admitiu se divertir acompanhando todas as possibilidades que surgem nas redes sociais e na mídia quando a F1 se aproxima das férias do meio do ano.

"Sempre há rumores. Sempre há coisas incertas. Mas sei que ambos [eu e Piastri] temos nossos nomes garantidos na McLaren por muito mais tempo. Então é sempre engraçado ver coisas surgindo quando você se pergunta como isso é possível".

Apesar de acreditar ser muito improvável que isso aconteça em um curto espaço de tempo, Norris admite que não se oporia a ter Verstappen como companheiro de equipe. Vale lembrar que o próprio Zak Brown já afastou os rumores, voltando a afirmar que a McLaren está comprometida com a atual dupla.

"Dou as boas-vindas a qualquer um como companheiro de equipe. Claro, Max é, ao lado de Lewis [Hamilton] e Fernando [Alonso] - campeões mundiais, eu diria - ele está ao lado de alguns dos melhores".

"Você sempre quer tentar provar seu valor contra os melhores. E a melhor maneira de provar seu valor contra os melhores é tê-los como companheiros de equipe. Então, sinceramente, estou muito aberto a qualquer pessoa ser meu companheiro de equipe".

"Eu adoraria que o Max fosse meu companheiro de equipe. Adoraria que o Lewis fosse meu companheiro de equipe. Adoraria que o Fernando fosse meu companheiro de equipe. Mas também gosto do Oscar como companheiro de equipe. Sabe, ele é um piloto realmente incrível. Tenho um companheiro de equipe muito forte que me desafia".

Norris também foi questionado sobre a mudança de ambiente com a qual Verstappen teria que se acostumar caso fosse para a McLaren. No momento, na Red Bull, ele é o foco principal da equipe e tem a atenção quase que exclusiva em si, porém, caso fizesse sua transferência para o time britânico, o cenário seria outro.

"Com certeza seria uma atmosfera diferente para ele. As filosofias e mentalidades são certamente diferentes entre o que a Red Bull representa e o que nós representamos. E há certas coisas que ele não conseguiria fazer na McLaren, mas que sente que pode fazer na Red Bull".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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