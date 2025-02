Atual vice-campeão da Fórmula 1 e companheiro do australiano Oscar Piastri rumo ao título de construtores da categoria pela McLaren no ano passado, o inglês Lando Norris disse que o MCL39, novo carro do time de Woking na F1, é similar ao anterior, mas cobrou evolução na parte traseira do bólido.

Norris deu seu primeiro veredito sobre o MCL39 após o início da pré-temporada 2025, no Bahrein: o britânico acredita que o novo carro está "no mesmo patamar" que seu antecessor vencedor do título de construtores da elite do esporte a motor, embora com um pouco de instabilidade inicial na traseira.

Lando liderou o primeiro dia de testes, embora não tenha sido tão rápido no segundo. De todo modo, o inglês sugere que a McLaren havia retomado o caminho de onde parou na final de 2024, em Abu Dhabi, onde o piloto venceu a partir da pole position.

Piastri assumiu o controle do MCL39 nas duas sessões matinais dos dois primeiros dias, com Norris alocado nas atividades da tarde/noite. Instado a relatar suas impressões sobre o novo carro, Norris explicou que, em última análise, havia semelhanças com as sensações do MCL38 do ano passado, embora tenha explicado que a equipe ainda não havia testado o novo carro em busca de máxima desempenho.

Em resposta a uma pergunta do Motorsport.com sobre o possível bom comportamento do carro, além dos momentos ocasionais de deslizamento da traseira, Norris confirmou que tudo parecia "correto", apesar de algumas dificuldades com o eixo traseiro.

"A sensação é semelhante - foi o que eu disse nas entrevistas anteriores. A sensação é semelhante, o que é um bom começo", disse Norris. "Pelo menos era assim que queríamos começar", ponderou o vice-campeão de 2024.

"Nada foi resolvido de forma significativa. Digamos que não tenha mudado muita coisa em relação ao que tentamos fazer - apenas tentamos deixar o carro mais rápido em todos os aspectos e adicionar mais downforce. É uma maneira muito simples de ver as coisas, honestamente", seguiu o ex-campeão da F2.

"Ainda queremos tentar nos concentrar mais em algumas áreas do que em outras. Como você está dizendo, tivemos um pouco mais de dificuldade com a traseira do que gostaríamos ontem e hoje. Mas ainda é cedo. Não estamos olhando para o desempenho absoluto", frisou o também vencedor da F3.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Norris explicou que espera que a McLaren continue na disputa com Ferrari e Red Bull em 2025, e que as qualidades do MCL39 começarão a se mostrar um pouco mais com atividades mais focadas no desempenho, especialmente no último dia da pré-temporada, nesta sexta-feira.

O inglês não acha que o novo carro oferece um avanço colossal em relação aos rivais, mas espera que ele lhe permita lutar por vitórias desde o início do ano - o que contrastaria com as duas últimas temporadas da equipe de Woking.

"Se fôssemos para a classificação agora, tenho certeza de que mudaríamos algumas coisas. Mas grande parte do dia de hoje e de ontem foi apenas para checar tudo. Não é a parte divertida. A diversão ainda. Nesse sentido, acho que se quisermos melhorar alguma coisa no momento, ainda é a traseira do carro. Quanto mais você puder melhorar a traseira, mais tudo ficará melhor", seguiu o companheiro de Piastri, cuja corrida da casa na Austrália, em Melbourne, abre a temporada 2025 da F1 no dia 16 de março.

"O resto parece correto e no mesmo patamar. É o que queremos. Não acho que estejamos esperando estar um passo à frente de ninguém. Se estivermos lá lutando desde o início, é a meta. Considerando como foram os últimos anos, se pudermos estar lá lutando desde o início, ficaremos felizes", completou.

