F1: Norris vence GP de Mônaco; Bortoleto cruza a linha como 14°

Neste domingo (25), os pilotos da Fórmula 1 correram nas ruas de Mônaco, tendo Lando Norris na pole position, com Charles Leclerc e Oscar Piastri fechando o top 3.

Norris largou bem, mas Leclerc o apertou bastante na primeira curva, no entanto, o britânico se manteve à frente. Mais para o fim, Gabriel Bortoleto bateu na entrada do túnel enquanto disputava posições com Andrea Kimi Antonelli.

Virtual Safety Car ficou acionado por três voltas e Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Oliver Bearman aproveitaram para fazerem suas primeiras paradas, lembrando que, com as novas diretrizes, eles são obrigados a fazerem duas paradas.

Outra batida aconteceu entre Gasly e Tsunoda, o francês atingiu a traseira o japonês e estragou sua suspensão, sendo obrigado a abandonar a corrida.

Isack Hadjar fez uma estratégia diferente dos outros pilotos, parando duas vezes em poucas voltas, tentando terminar as últimas 58 voltas com pneus duros novos. Bortoleto foi mais ousado e, na segunda parada, apostou nos pneus macios, faltando 50 voltas para o fim.

Faltado 30 voltas, Norris seguia na liderança, com Leclerc e Piastri tentando se aproximar, mas ele conseguiu manter a vantagem de 5 segundos à frente de todos.

Alexander Albon e Carlos Sainz decidiram fazer jogo de equipe, tentando fazer paradas mais inteligentes. George Russell, que tentava se recuperar, se irritou e acabou cometendo um erro, passando direto no hairpin. O britânico foi punido com um drive-through.

A Mercedes esperou até as últimas voltas para fazer a primeira parada com Russell, que saiu dos pneus duros para médios. Andrea Kimi Antonelli também esperou bastante para parar e terminou no fundo do grid.

Verstappen, esperando um Safety Car Virtual, segurou a troca de pneus até a última volta, para cumprir as duas paradas obrigatórias.

No fim, Norris venceu a corrida, com Leclerc e Piastri fechando o pódio em Mônaco. Bortoleto, por sua vez, cruzou a linha de chegada como 14°, à frente do companheiro de equipe.

