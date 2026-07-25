Nesta sexta-feira (25), os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao traçado do Hungaroring para a classificação do GP da Hungria. O inglês Lando Norris, da McLaren, cravou a primeira pole position não-Mercedes do ano, fazendo uma volta voadora no "apagar das luzes", que também teve uma 'rodada' de Max Verstappen.

O quali

No Q1, Carlos Sainz foi um dos primeiros pilotos a escapar da pista, cometendo um pequeno erro que comprometeu sua primeira volta. Por outro lado, a dupla da Aston Martin, que tem o maior número de atualizações do fim de semana, andou muito bem, conseguindo fazer tempos na casa de 1min20s.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton apareceram com um bom ritmo, usando pneus médios. Ambos abaixando o tempo para 1min18s. No entanto, a volta do carro #16 foi deletada por limites de pista na curva 3.

George Russell, na garagem da Mercedes, teve que abortar a sua primeira tentativa, também com problemas para cravar uma boa volta, enquanto Andrea Kimi Antonelli pulava para a segunda posição, logo atrás de Max Verstappen, que fez sua volta em 1min18s656.

No pelotão da frente, apenas a dupla da Ferrari ousou ao usar pneus médios, enquanto todos os rivais preferiram os macios, como já é de costume na classificação.

Gabriel Bortoleto também teve sua primeira volta deletada por limites de pista, inclusive com o brasileiro pedindo à Audi para checar o assoalho do carro, porque ele sentiu que havia uma pequena quebra depois de passar na zebra da curva 4.

O brasileiro conseguiu o nono melhor tempo, mas Nico Hulkenberg conseguiu um bom salto no fim da sessão, empurrando o companheiro de equipe para 10º ao subir para 6º.

Eliminados: Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon, Carlos Sainz e Oliver Bearman.

No Q2...

Isack Hadjar causou uma bandeira amarela rápida, escapando da pista, mas sem nenhuma batida preocupante. O piloto conseguiu retornar o carro para a garagem para trocar o jogo de pneus e checar o estado do carro.

O companheiro de Verstappen acionou o rádio para reclamar, mais uma vez, sobre a redução de marcha. Esse é um ponto que vem sendo levantado por ambos os pilotos da Red Bull desde o início da temporada e a equipe ainda não encontrou uma solução ideal.

Andrea Kimi Antonelli, apesar de ter feito uma volta voadora, reclamou no rádio, falando que estava sem aderência na pista. O italiano cravou seu tempo em 1min18s178, 0s247 mais lento que Hamilton.

Leclerc teve um possível incidente sob bandeira amarela anotado, mas os comissários decidiram não dar nenhuma punição.

Hadjar, apesar dos problemas iniciais, conseguiu fazer a volta mais rápida nos últimos segundos do Q2, antes de ser superado por Norris, que cravou 1min17s456.

Eliminados: Fernando Alonso, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly e Liam Lawson.

No Q3...

Norris e Piastri apareceram com bons tempos, conseguindo se colocar na briga pela pole, mas foi Hamilton quem fechou o primeiro stint na pole provisória, com o tempo de 1min17s219.

Na segunda tentativa, Verstappen rodou, causando uma bandeira amarela, mas sem atrapalhar as voltas que vinham atrás.

Norris cravou a melhor volta, mesmo com uma leve diminuição de velocidade. O britânico cravou 1min17s207, com Hamilton e Leclerc em terceiro. Antonelli foi apenas o quarto, com Piastri em quinto.

Depois do quali, Hamilton foi punido em 3 posições no grid por obstruir Piastri, caindo de segundo para quinto na ordem inicial em Mogyoród. Já Antonelli foi penalizado, também em 3 posições, por descumprir os protocolos de bandeira amarela após o acidente de Verstappen. Com isso, o grid fica da forma que o Motorsport.com mostra abaixo:

Norris Leclerc Piastri Verstappen Hamilton Russell Antonelli Hadjar Lindblad Hulkenberg Lawson Gasly Colapinto Bortoleto Ocon Alonso Bearman Sainz Albon Stroll Bottas Pérez

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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