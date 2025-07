Lando Norris, da McLaren, 'voou' e foi o mais rápido do segundo treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, cravando 1min25s816. A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton completaram o top 3 da última sessão de sexta-feira em Silverstone. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, ficou em 13º, com tempo de 1min26s904.

Como foi o TL2?

A sessão começou com os pilotos indo para a pista com pneus médios, com exceção da dupla da Haas. O líder do TL1, Lewis Hamilton, garantiu a ponta no primeiro momento, cravando 1min27s280, seguido por seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc. Nos momentos iniciais, Bortoleto e seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, permaneciam no quarto final da tabela.

Com dez minutos no relógio, foi a vez de Oscar Piastri tomar a ponta, mas o heptacampeão rapidamente respondeu o australiano da McLaren, marcando volta de 1min26s902. Quem também superou Piastri, mas para ficar na segunda colocação, foi Isack Hadjar, da Racing Bulls.

Faltando 43 minutos para o fim da sessão, Carlos Sainz rodou na curva Luffield e quase bateu na Ferrari de Hamilton, permanecendo no meio da pista. Tentando manobrar o carro, o espanhol quase bloqueou o caminho de Hulkenberg, que teve que manobrar agilmente.

Com 41 minutos restantes, Leclerc superou o companheiro de equipe e foi para a liderança, com tempo de 1min26s887, apenas 0s015 na frente do britânico. No entanto, Hamilton logo retomou a ponta, cravando dois setores roxos e 1min26s592.

Faltando 35 minutos para o fim da sessão, George Russell fez a volta mais rápida de TL2, mas, poucos segundos depois, Andrea Kimi Antonelli superou o companheiro de equipe, garantindo 1min26s383. A dupla da Racing Bulls também foi bem, com Hadjar em terceiro e Lawson em quinto.

Na metade da sessão, Leclerc retomou a liderança, com volta de 1min26s202, seguido por Piastri, que ficou 0,084s atrás do monegasco da Ferrari. Dois minutos depois, Lando Norris, vencedor da corrida na Áustria, fez três setores roxos, garantindo tempo de 1min25s816. Em seguida, Bortoleto melhorou a volta, garantindo o 13º melhor tempo da sessão.

Com 20 minutos restantes, os pilotos começaram a fazer os testes de voltas longas, simulando as condições de corrida de domingo e não melhorando os tempos rápidos.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!