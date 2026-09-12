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F1: Norris voa no apagar das luzes e crava pole em Madri; Bortoleto larga em 12º

Brasileiro foi atrapalhado em sua última tentativa e não conseguiu passar para o Q3

Livia Veiga
Editado:

O grid de largada da Fórmula 1 foi definido neste sábado (12) nas ruas de Madri, na Espanha. Lando Norris conquistou a pole no apagar das luzes, com uma volta 0s011 mais rápida que Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen na terceira posição.

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Q1

Oliver Bearman, que bateu nos últimos minutos do TL3 no período da manhã, não conseguiu deixar os boxes, pois a Haas não conseguiu consertar o carro do britânico a tempo do início da sessão.

Andrea Kimi Antonelli conseguiu uma ótima marca já em sua primeira tentativa, jogando a tabela para casa de 1min33s566, seguido de perto por Max Verstappen e Lando Norris.

Em sua primeira tentativa, Liam Lawson fechou a volta assumindo a tabela depois de cravar o melhor segundo setor e abaixar o tempo de referência para 1min33s316. O piloto que substituiu Isack Hadjar estava usando pneus macios, enquanto Verstappen fez a sua volta de médios.

 

No Q1, Norris, Oscar Piastri, Lance Stroll, Alexander Albon, Arvid Lindblad, George Russell, Antonelli e Carlos Sainz receberam avisos de limites de pista.

As duas Ferraris também apareceram com bons ritmos de pneus médios, com Lewis Hamilton na terceira posição e Charles Leclerc em quarto, com Verstappen 'pulando' para segundo.

A sessão foi fechada com Russell cravando 1min33s211, de pneus macios, tendo Antonelli em segundo e Lawson em terceiro. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 10º.

Eliminados: Oliver Bearman, Lance Stroll,Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Carlos Sainz.

Q2

As duas Mercedes voltaram para a pista com os tempos a serem batidos antes de Verstappen cravar uma volta quase perfeita - com o primeiro e segundo setores roxos.

Bortoleto teve problemas em sua primeira tentativa, sendo chamado de volta para a garagem e acabou ficando preso atrás de Hamilton em sua segunda tentativa, conseguindo apenas a 12ª posição.

Eliminados: Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.

Q3

Antonelli fechou sua volta rápida em 1min32s140, abaixando bastante as tentativas anteriores, com Russell em segundo, 0s125 mais lento.

Mas foi Hamilton que se aproximou do tempo mais baixo na casa de 1min32s, sendo 0s061 mais rápido que o piloto italiano da Mercedes.

Na segunda saída, Antonelli assumiu a ponta, com uma volta voadora de 1min31s835, enquanto Russell não conseguiu melhorar seu tempo. Leclerc conseguiu dar um 'salto' para a segunda posição, mas logo Hamilton reassumiu a posição.

Norris apareceu no último segundo para cravar a pole à frente de Antonelli e Verstappen. Hamilton e Leclerc ficaram com a quarta e quinta posição, enquanto Russell e Piastri ficaram nas fileiras atrás.

Antonelli, Leclerc, Russell, Bortoleto e Sainz foram convocados pelos comissários após a sessão por investigações de casos diferentes. Carlos por ter supostamente atrapalhado a volta de Valtteir Bottas e o restante por não seguir as ordens da direção de prova.

cq

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

   S 212.258
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

 0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

 0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

 0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

 0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

 0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

 0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

 0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

 0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

 0.138 S 209.481
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+1.399

1'33.223

 0.182 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.564

1'33.388

 0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 11

+1.843

1'33.667

 0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.929

1'33.753

 0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 15

+2.260

1'34.084

 0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.708

1'35.532

 1.448 S 204.019
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+3.488

1'35.312

   S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+3.564

1'35.388

 0.076 S 204.327
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+4.089

1'35.913

 0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 8

+6.187

1'38.011

 2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 0

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 2

 

   S  
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