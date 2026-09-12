F1: Norris voa no apagar das luzes e crava pole em Madri; Bortoleto larga em 12º

O grid de largada da Fórmula 1 foi definido neste sábado (12) nas ruas de Madri, na Espanha. Lando Norris conquistou a pole no apagar das luzes, com uma volta 0s011 mais rápida que Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen na terceira posição.

Q1

Oliver Bearman, que bateu nos últimos minutos do TL3 no período da manhã, não conseguiu deixar os boxes, pois a Haas não conseguiu consertar o carro do britânico a tempo do início da sessão.

Andrea Kimi Antonelli conseguiu uma ótima marca já em sua primeira tentativa, jogando a tabela para casa de 1min33s566, seguido de perto por Max Verstappen e Lando Norris.

Em sua primeira tentativa, Liam Lawson fechou a volta assumindo a tabela depois de cravar o melhor segundo setor e abaixar o tempo de referência para 1min33s316. O piloto que substituiu Isack Hadjar estava usando pneus macios, enquanto Verstappen fez a sua volta de médios.

No Q1, Norris, Oscar Piastri, Lance Stroll, Alexander Albon, Arvid Lindblad, George Russell, Antonelli e Carlos Sainz receberam avisos de limites de pista.

As duas Ferraris também apareceram com bons ritmos de pneus médios, com Lewis Hamilton na terceira posição e Charles Leclerc em quarto, com Verstappen 'pulando' para segundo.

A sessão foi fechada com Russell cravando 1min33s211, de pneus macios, tendo Antonelli em segundo e Lawson em terceiro. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 10º.

Eliminados: Oliver Bearman, Lance Stroll,Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Carlos Sainz.

Q2

As duas Mercedes voltaram para a pista com os tempos a serem batidos antes de Verstappen cravar uma volta quase perfeita - com o primeiro e segundo setores roxos.

Bortoleto teve problemas em sua primeira tentativa, sendo chamado de volta para a garagem e acabou ficando preso atrás de Hamilton em sua segunda tentativa, conseguindo apenas a 12ª posição.

Eliminados: Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.

Q3

Antonelli fechou sua volta rápida em 1min32s140, abaixando bastante as tentativas anteriores, com Russell em segundo, 0s125 mais lento.

Mas foi Hamilton que se aproximou do tempo mais baixo na casa de 1min32s, sendo 0s061 mais rápido que o piloto italiano da Mercedes.

Na segunda saída, Antonelli assumiu a ponta, com uma volta voadora de 1min31s835, enquanto Russell não conseguiu melhorar seu tempo. Leclerc conseguiu dar um 'salto' para a segunda posição, mas logo Hamilton reassumiu a posição.

Norris apareceu no último segundo para cravar a pole à frente de Antonelli e Verstappen. Hamilton e Leclerc ficaram com a quarta e quinta posição, enquanto Russell e Piastri ficaram nas fileiras atrás.

Antonelli, Leclerc, Russell, Bortoleto e Sainz foram convocados pelos comissários após a sessão por investigações de casos diferentes. Carlos por ter supostamente atrapalhado a volta de Valtteir Bottas e o restante por não seguir as ordens da direção de prova.

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