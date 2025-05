F1 - Norris x Piastri: duelo custará o título mundial à McLaren?

A batalha pelo primeiro lugar na classificação de pilotos da Fórmula 1 está chegando ao ápice na temporada de 2025: os três primeiros pilotos estão separados por apenas 22 pontos, com Oscar Piastri, da McLaren, liderando a tabela à frente do companheiro de equipe, Lando Norris. Mas será que a equipe poderia aumentar suas chances de conquistar seu primeiro título de pilotos e de construtores em mais de 25 anos deixando os papéis mais claros?

Até agora, a McLaren tem se recusado a priorizar um dos dois pilotos. Há igualdade tanto em termos de estratégia quanto de componentes técnicos: todos estão lutando por seu primeiro campeonato mundial nos próprios termos. Esse equilíbrio também é mantido na pista: as ordens de equipe dificilmente desempenham um papel na McLaren.

Até mesmo no ano passado, quando Norris tinha poucas chances de conquistar o título, o chefe da equipe Andrea Stella decidiu não usar ordens de equipe. Na época, ele alertou que as ordens de equipe poderiam "destruir" as chances de título da equipe a longo prazo.

Naquela época, as chances da McLaren de conquistar os dois títulos eram mínimas. Mas agora a dupla é realista - e alguns especialistas temem que a "direção livre" de Norris e Piastri possa anular os frutos do trabalho árduo.

No fim de semana em Ímola, a rivalidade interna ficou clara quando Norris estava diretamente atrás de Piastri no reinício após o safety car. Embora Norris estivesse com pneus muito mais frescos, ele disse mais tarde que não havia "nada" que sugerisse uma ordem de equipe.

Após a corrida, Piastri explicou que não queria desistir de seu lugar sem lutar, embora fosse "inevitável" que Norris o ultrapassasse com a vantagem de pneus:

"Foi difícil", disse o australiano. "Dei tudo de mim, mas simplesmente não tinha mais aderência."

O acidente da McLaren (ainda) não aconteceu

Ao contrário de Rosberg e Hamilton em Barcelona 2016 ou Verstappen e Ricciardo em Baku 2018, a McLaren ainda não teve um acidente, mas isso não significa que o duelo interno da equipe não tenha consequências. Se Piastri tivesse deixado Norris passar antes, será que Norris teria conseguido alcançar Verstappen em Ímola e vencer?

Andrea Stella nega: "Nós jogamos em vários cenários para vencer Max. Mas em nenhum momento tivemos ritmo de corrida suficiente", disse ele após a corrida na Itália.

"Mesmo após a fase final do safety car: Lando conseguiu ultrapassar Oscar e pressionar, mas Max reagiu a Lando. Aqui você precisa de uma vantagem de sete ou oito décimos para ultrapassar", explicou Stella, acrescentando: "O fator decisivo foi, em última análise, a mudança de posição na primeira volta."

O que um gerenciamento estável teria conseguido na McLaren

Mas como Norris não conseguiu ultrapassar Verstappen na pista: Será que a McLaren ainda deveria ter confiado no jogo de equipe e trocado as posições de volta? Afinal de contas, Piastri está liderando o campeonato e é considerado por muitos como o favorito ao título.

Atualmente, Norris e Piastri têm 124 e 132 pontos, respectivamente. Se a McLaren tivesse favorecido um piloto de forma consistente desde o início e trocado regularmente de lugar em finais próximos, a diferença na liderança poderia ser mais significativa.

Se considerarmos apenas as corridas em que os dois terminaram logo depois um do outro: Com Norris sempre à frente de Piastri, seria 138:118. Com Piastri à frente de Norris, também 138:118 - mas ao contrário. Em ambos os casos, a McLaren teria os mesmos 256 pontos, mas um líder claro seria estabelecido.

É verdade: depois do amargo revés de Piastri na Austrália e com 23 corridas pela frente, uma intervenção desse tipo teria sido dura. Mas quanto mais tarde uma decisão for tomada, maior será o risco de conflito interno.

Quando haverá um conflito dentro da equipe?

"Você tem dois pilotos lutando pelo título mundial", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, após a corrida de Ímola. "Em algum momento, o interesse próprio superará o interesse da equipe. Esse é o conflito."

Norris e Piastri "fizeram um bom trabalho" até agora e não entraram em conflito um com o outro. "Isso merece respeito", diz Horner. "Mas dava para ver que estava chegando perto [em Ímola]."

As apostas aumentam mais uma vez na próxima corrida em Mônaco: os dois pilotos da McLaren querem a primeira vitória no principado. Mas nas ruas estreitas, uma manobra arriscada pode levar rapidamente ao desastre - e essa seria a oportunidade perfeita para Verstappen assumir a liderança da classificação.

Atualmente, Verstappen não tem um companheiro de equipe para apoiá-lo na Red Bull e está apenas uma vitória atrás de Piastri. E se a McLaren ficar no caminho, o holandês aproveitará todas as oportunidades que surgirem.

