F1: Nova versão da "asa Macarena" pode aumentar velocidade de reta da Ferrari em até 10 km/h; entenda
Equipe italiana está em Monza nesta quarta para seu segundo dia de filmagens na temporada
A Ferrari mantém as preparações para o GP de Miami de Fórmula 1 do próximo fim de semana e, nesta quarta-feira (22), a equipe italiana foi à pista de Monza para seu segundo dia de filmagens da temporada 2026, com foco em testar, entre outros componentes, uma nova versão de sua asa traseira "Macarena".
Cada equipe tem direito a realizar dois dias de filmagens ao longo da temporada, com cada sessão limitada a 200km de duração, para que possam produzir materiais promocionais e testagem de novos equipamentos.
Apesar de Lewis Hamilton estar em Monza acompanhando as atividades, apenas Charles Leclerc irá à pista nesta quarta, já que o heptacampeão realizou sozinho o primeiro dia de filmagens mais cedo neste ano.
Segundo o portal italiano AutoRacer, a Ferrari está testando algumas novas peças que podem entrar no carro em Miami, mas o foco está na "Macarena" em sua versão atualizada. Afirma-se que este componente foi desenvolvido para resolver vários problemas encontrados em seu modelo anterior.
De acordo com as estimativas, essa nova asa pode proporcionar um aumento de velocidade máxima de 8 a 10 km/h quando o “modo de reta” estiver ativo.
Além das atualizações aerodinâmicas, a reportagem afirma também que a Ferrari também reduziu o peso do carro. De acordo com o portal, esse trabalho de “emagrecimento” pode trazer um aumento de desempenho de aproximadamente 0,1 segundo em comparação com o SF-26 usado nas três primeiras corridas da temporada.
Há até quem diga que a Ferrari, que terminou as três primeiras corridas da temporada com três terceiros lugares, fez uma espécie de transição para uma “versão B”.
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