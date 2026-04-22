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Equipe italiana está em Monza nesta quarta para seu segundo dia de filmagens na temporada

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

A Ferrari mantém as preparações para o GP de Miami de Fórmula 1 do próximo fim de semana e, nesta quarta-feira (22), a equipe italiana foi à pista de Monza para seu segundo dia de filmagens da temporada 2026, com foco em testar, entre outros componentes, uma nova versão de sua asa traseira "Macarena".

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Cada equipe tem direito a realizar dois dias de filmagens ao longo da temporada, com cada sessão limitada a 200km de duração, para que possam produzir materiais promocionais e testagem de novos equipamentos.

Apesar de Lewis Hamilton estar em Monza acompanhando as atividades, apenas Charles Leclerc irá à pista nesta quarta, já que o heptacampeão realizou sozinho o primeiro dia de filmagens mais cedo neste ano.

Segundo o portal italiano AutoRacer, a Ferrari está testando algumas novas peças que podem entrar no carro em Miami, mas o foco está na "Macarena" em sua versão atualizada. Afirma-se que este componente foi desenvolvido para resolver vários problemas encontrados em seu modelo anterior.

De acordo com as estimativas, essa nova asa pode proporcionar um aumento de velocidade máxima de 8 a 10 km/h quando o “modo de reta” estiver ativo.

Além das atualizações aerodinâmicas, a reportagem afirma também que a Ferrari também reduziu o peso do carro. De acordo com o portal, esse trabalho de “emagrecimento” pode trazer um aumento de desempenho de aproximadamente 0,1 segundo em comparação com o SF-26 usado nas três primeiras corridas da temporada.

Há até quem diga que a Ferrari, que terminou as três primeiras corridas da temporada com três terceiros lugares, fez uma espécie de transição para uma “versão B”.

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