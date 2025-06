Max Verstappen indicou que as próximas atualizações da Red Bull definirão a sorte da equipe no restante da temporada de 2025 da Fórmula 1.

Depois de um assoalho atualizado em Miami, mudanças no canto traseiro em Ímola e uma asa dianteira em Barcelona, o time está trazendo novidades para o RB21 na corrida de casa, na Áustria.

Essas mudanças foram creditadas por ajudar a Red Bull a alcançar um equilíbrio ligeiramente melhor nas curvas em geral, mas a equipe sente que ainda está atrás das McLarens, líderes em termos de aderência geral, especialmente em circuitos técnicos com curvas mais longas e de baixa a média velocidade, onde o gerenciamento dos pneus traseiros é fundamental.

No início desta semana, Helmut Marko disse que a atualização da Áustria "será refinada novamente para Silverstone", mas provavelmente será o último esforço da Red Bull antes de mudar totalmente para o programa de desenvolvimento de 2026.

Em terceiro lugar na classificação de pilotos, Verstappen reconheceu que os próximos dois finais de semana no Red Bull Ring e em Silverstone definirão suas ambições e as da equipe para este ano: "Há algumas corridas chegando, nas quais as coisas podem mudar", disse. "Veremos quanta diferença esse pacote pode fazer. Espero que ele ajude, mas não sei se será suficiente. É claro que os outros também não estão parados. Veremos nas próximas corridas até a pausa de verão".

Mas Verstappen não estava muito otimista quanto à possibilidade de alcançar Oscar Piastri e Lando Norris. "Com a classificação e como ela está agora, isso não é muito realista. Sou sincero quanto a isso", disse ele.

"Basta olhar para os resultados e, então, acho que você já sabe o suficiente. No Canadá, na verdade, tivemos apenas o quinto ritmo mais rápido entre todos os pilotos. Fizemos tudo certo o tempo todo lá em termos de estratégia. Mas eu tento aproveitar ao máximo cada fim de semana e depois vou para casa. É fácil para mim ligar e desligar esse interruptor. Quando cruzo a linha de chegada, a configuração fica 'desligada' novamente", explicou.

"Não, absolutamente não"

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

O tetracampeão também não se empolgou com o desempenho surpreendentemente discreto da McLaren no Canadá, pois achava que era algo muito específico da pista para ser levado aos próximos circuitos.

"Não, absolutamente não", ele deu de ombros quando perguntado pelo Motorsport.com se Montreal mostrou que a luta na frente será mais aberta a partir de agora.

"A McLaren é sempre muito boa com os pneus quando eles ficam muito quentes. Em Montreal, isso geralmente acontece um pouco menos, então você pode explicar isso. Também tivemos algumas corridas em nossos anos dominantes em que foi mais difícil, e isso pode acontecer", finalizou.

