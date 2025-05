Novas diretrizes técnicas foram implementadas na Fórmula 1 antes do GP da Emilia Romagna e a questão que fica é: o quanto isso afetou o ritmo de corrida da McLaren e da Red Bull? Afinal, Max Verstappen desapareceu depois de assumir a ponta que era de Oscar Piastri.

"Estaremos todos mais próximos uns dos outros, a temperatura será mais baixa e o asfalto será mais irregular", disse Piastri antes da corrida, deixando claro que não esperava a repetição do fim de semana de Miami, que foi dominado pelas McLarens.

A previsão do australiano se mostrou correta, pois a equipe de Woking não demonstrou domínio suficiente para que Piastri pudesse reagir à manobra perfeita de Verstappen para assumir a liderança na combinação da curva Tamburello.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse no final da corrida que não estava tão surpreso com o desempenho de Verstappen quanto com o ritmo pouco convincente da McLaren. O The Race relata que, em meio a tudo isso, as equipes receberam duas diretrizes técnicas da federação na segunda-feira, 12 de maio.

A primeira dizia respeito às possíveis áreas cinzentas que as equipes poderiam explorar em relação à medição da placa de desgaste. Na prática, o objetivo da FIA era evitar que algumas equipes reduzissem a distância do solo durante a corrida ao passar no teste técnico. A diretriz também esclareceu de que material a placa de derrapagem poderia ser feita e como ela deveria ser instalada no carro.

A segunda diretriz técnica não foi uma mudança na interpretação das regras pela FIA, mas apenas a resposta da federação a uma questão levantada pela Red Bull. A situação dizia respeito ao uso de dispositivos para ajudar no resfriamento dos pneus, e isso já havia sido muito discutido na véspera do fim de semana de Ímola, no contexto da investigação conduzida pela Red Bull (a equipe perguntou se poderia ser usado material isolante dentro das pinças de freio) para ver qual seria a solução "muito inteligente" encontrada pela McLaren.

Essa dinâmica - em que as equipes e a FIA enviam mensagens umas às outras sugerindo soluções teóricas que outras podem estar usando para esclarecer o que é e o que não é legal - é típica da F1 e foi projetada precisamente para tirar a "arma" dos rivais, que são forçados a parar de explorar as áreas cinzentas das regras, como fizeram no passado.

A McLaren negou que esteja "preocupada" com essas diretrizes técnicas, e as palavras de Andrea Stella em Ímola confirmam isso. No entanto, na Itália, os carros laranjas não conseguiram vencer a corrida e terminaram apenas em segundo e terceiro lugar, sendo a segunda derrota do time depois de sete corridas.

