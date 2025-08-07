Após sete anos sem um brasileiro na Fórmula 1, em 2025, Gabriel Bortoleto está fazendo sua temporada de estreia. Entretanto, não é só o brasileiro que está em seu primeiro ano na principal categoria do automobilismo mundial. De diferentes nacionalidades, idades e com experiências diversas, a chegada dos jovens talentos gera expectativas e, enquanto alguns impressionaram, outros já foram até mesmo substituídos.

Com isso, o Motorsport.com traz um balanço da performance de todos os novatos até a pausa do verão europeu, levando em consideração posições de largada e chegada em todas as corridas deste ano. Para esta análise, consideramos rookies todos os pilotos que estrearam em 2025 como titulares e/ou não fizeram uma temporada completa ainda, como é o caso de Liam Lawson e Franco Colapinto.

Desempenho dos novatos de 2025

G. Bortoleto K. Antonelli I. Hadjar L. Lawson O. Bearman F. Colapinto J. Doohan Largada Chegada Largada Chegada Largada Chegada Largada Chegada Largada Chegada Largada Chegada Largada Chegada GP da Austrália 15 DNF 16 4 11 DNS 18 DNF 20 14 - - 14 DNF GP da China 19 14 8 6 7 11 20 12 17 8 - - 18 13 GP do Japão 17 19 6 6 7 8 13 17 10 10 - - 19 15 GP do Bahrain 18 18 5 11 12 13 17 16 20 10 - - 11 14 GP da Arábia Saudita 20 18 5 6 14 10 12 12 15 13 - - 17 17 GP de Miami 13 DNF 3 6 11 11 15 DNF 19 DNF - - 14 DNF GP da Emilia Romagna 14 18 13 DNF 9 9 15 14 19 17 16 16 - - GP de Mônaco 16 14 15 18 5 6 9 8 20 12 18 13 - - GP da Espanha 12 12 6 DNF 9 7 13 11 14 17 18 15 - - GP do Canadá 15 14 4 3 12 16 19 DNF 13 11 10 13 - - GP da Áustria 8 8 9 DNF 13 12 6 6 15 11 14 15 - - GP da Grã-Bretanha 16 DNF 10 DNF 12 DNF 15 DNF 18 11 20 DNS - - GP da Bélgica 10 9 19 16 8 20 9 8 12 11 15 19 - - GP da Hungria 7 6 15 10 10 11 9 8 11 DNF 14 18 - -

Pontuação/Posição no campeonato

Pontuação Classificação G. Bortoleto 14 17º K. Antonelli 64 7º I. Hadjar 22 13º L. Lawson 20 15º O. Bearman 8 19º F. Colapinto 0 20º J. Doohan 0 21º

Gabriel Bortoleto

Primeiro brasileiro na Fórmula 1 desde 2017, ano da aposentadoria de Felipe Massa, o jovem de 20 anos foi campeão da F3 e da F2 de maneira consecutiva, nos anos de estreia nas duas categorias. Bortoleto chamou atenção da McLaren e fez parte do programa de jovens pilotos em 2023 e 2024, mas saiu no fim do ano passado, quando assinou com a Sauber para estrear na F1.

O brasileiro chegou a principal categoria do automobilismo mundial como o estreante com menos experiência em carros de F1, com poucos quilômetros acumulados em testes com monopostos de anos anteriores. Além disso, a Sauber foi última colocada entre construtores em 2024, com apenas 4 pontos. Apesar do início de temporada complicado, o time evoluiu e Bortoleto também, pontuando pela primeira vez no GP da Áustria.

Companheiro de equipe: Nico Hulkenberg

Melhor resultado: P7

Kimi Antonelli

Prodígio da Mercedes, o jovem de 18 anos 'pulou etapas' até a F1, sendo muito elogiado pelo chefe de equipe, Toto Wolff. O italiano terminou 2024 como sexto colocado da F2 e chegou ao time alemão para substituir ninguém menos que o heptacampeão Lewis Hamilton.

Antonelli teve sua primeira experiência na F1 no TL1 do GP da Itália de 2024, no carro de George Russell, quando bateu depois de apenas 10 minutos de sessão, porém, ele logo afastou a 'má primeira impressão', sendo P4 na estreia em Melbourne. Abandonou pela primeira vez no GP da Emilia-Romagna, quando o time estreou uma nova suspensão, que, depois de algum tempo, comprovou ser ruim para o desempenho do carro. Ainda assim, conseguiu subir ao pódio no Canadá, quando foi terceiro.

Companheiro de equipe: George Russell

Melhor resultado: P3

Isack Hadjar

Rival direto de Bortoleto no ano passado, foi vice-campeão da F2. O franco-argelino fez parte do programa de jovens pilotos da Red Bull e foi para a F1 como titular do 'time B' da marca anglo-austríaca após a promoção de Lawson para a equipe principal.

Hadjar teve um início conturbado após bater sozinho na volta de apresentação do GP da Austrália e não largar. Porém, superou as dificuldades: pontuou já no GP da Japão, avançou ao Q2 em todas as etapas e ao Q3 em metade delas.

Companheiro de equipe: Yuki Tsunoda / Liam Lawson

Melhor resultado: P6

Liam Lawson

O neozelandês teve sua primeira participação na Fórmula 1 ainda em 2023, substituindo Daniel Ricciardo durante cinco finais de semana após o australiano machucar o pulso no TL2 do GP da Holanda. Durante esse período, impressionou o público quando chegou ao P10 no Q2 do GP de Singapura, eliminando Max Verstappen. No ano seguinte, Ricciardo foi demitido a seis corridas do fim do ano e Lawson o substituiu novamente.

Em 2025, com a demissão de Sergio Pérez, Lawson foi escolhido para o segundo assento da Red Bull, em detrimento de Tsunoda, que está na categoria desde 2021. No entanto, após abandonar a primeira corrida do ano e ser 12º na China, foi 'rebaixado' para a Racing Bulls, onde se adaptou melhor e já pontuou em quatro ocasiões.

Companheiro de equipe: Max Verstappen / Isack Hadjar

Melhor resultado: P6

Oliver Bearman

Assim como Lawson, o britânico também participou de GPs antes de estrear como titular em 2025. Bearman faz parte da Academia de jovens pilotos da Ferrari e substituiu Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita no ano passado, quando o espanhol foi operado após uma crise de apendicite. Na ocasião, o jovem de 20 anos impressionou, começando a prova em P11 e terminando em sétimo. Ainda em 2024, pela Haas, substituiu Kevin Magnussen no Azerbaijão e em São Paulo.

Este ano, Bearman abandonou em apenas duas ocasiões e tem se mantido no pelotão intermediário, pontuando em três GPs.

Companheiro de equipe: Esteban Ocon

Melhor resultado: P8

Franco Colapinto

O argentino entrou para a Academia de jovens pilotos da Williams em 2023 e, no ano passado, competia na F2 quando foi convocado para substituir Logan Sargeant em uma tentativa do time de Grove de melhorar sua posição no campeonato de construtores. Ele participou de nove GPs, pontuando em dois deles.

Em 2025, foi contratado pela Alpine como piloto reserva e, na sétima etapa, pouco tempo depois de Flavio Briatore ser anunciado como chefe de equipe interino, substituiu Jack Doohan como titular, na esperança de que o time tivesse melhores resultados. No entanto, ele ainda não pontuou.

Companheiro de equipe: Pierre Gasly

Melhor resultado: P13

Jack Doohan

Filho da lenda da motovelocidade Mick Doohan, o australiano assinou com a Academia de jovens pilotos da Alpine em 2022, atuando como reserva do time francês em 2023 e 2024. Com a saída de Esteban Ocon no fim do ano passado, estreou no GP de Abu Dhabi de 2024, terminando como P15.

Em 2025, abandonou o GP da Austrália e teve que lidar com um complicado A525. Devido a uma série de resultados ruins, foi substituído por Colapinto após seis etapas.

Companheiro de equipe: Pierre Gasly

Melhor resultado: P13

Conclusão

O trabalho desenvolvido por Bortoleto impressiona, especialmente por ter entrado naquela que era tida como 'a pior equipe' do grid, e por ter ao seu lado um companheiro de equipe com mais de uma década de experiência na categoria, a quem já superou em classificações. O brasileiro já tinha mostrado seu talento nas categorias de base, e, com os resultados deste ano, tem demonstrado resiliência, rápida adaptação e potencial para ainda mais, sendo natural que, em comparação a outros novatos com carros melhores, não termine a frente em todos os fins de semana.

A posição de Antonelli, sétimo no campeonato e único estreante no top 10, não é tão surpreendente tendo em vista que ele tem nas mãos uma Mercedes, terceiro melhor carro atualmente. Apesar dos resultados ruins nos últimos quatro GPs (dois DNFs, 16º e 10º), o desempenho consistente nas primeiras seis etapas e o pódio no Canadá garantiram uma boa pontuação.

Por outro lado, a performance de Hadjar chama atenção, especialmente se comparada com a de Lawson, seu atual companheiro de equipe que, apesar de também ser considerado rookie, é mais experiente. O franco-argelino se saiu melhor em nove de 12 classificações e, em corridas, superou o neozelandês em oito etapas.

Na penúltima equipe do grid, Bearman tem lidado bem com um carro que não é confiável, mantendo-se constante no pelotão intermediário, próximo ao top 10, e pontuando quando possível.

Doohan teve um início "apressado" na F1 e, sofrendo pressão para entregar bons resultados o mais rápido possível, não se adaptou bem. Com um carro essencialmente complicado, a Alpine viu em Colapinto uma possibilidade de melhora, mas o argentino também não tem feito uma campanha favorável a sua permanência.

