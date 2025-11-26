A Red Bull continuou a introduzir atualizações no carro para fazer Max Verstappen retomar a luta pelo título de pilotos da Fórmula 1, mas o novo assoalho trazido ao México não o convenceu totalmente, devido a um desgaste excessivo, levando o tetracampeão a dar um passo atrás e voltar à especificação de Monza. Por outro lado, Tsunoda ainda conta com as últimas novidades do RB21.

A Red Bull nunca deixou de acreditar na luta pelo campeonato mundial, nem mesmo quando a diferença para o primeiro colocado era de mais de 100 pontos. É por isso que ela continuou a introduzir inovações técnicas, em uma tentativa de reviver o carro e relançá-lo na batalha pelas primeiras posições, com o objetivo de vencer a McLaren e manter vivas as últimas esperanças do campeonato.

Um caminho que teve uma reviravolta graças a dois fatores decisivos: o trabalho feito nos bastidores para melhorar a compreensão do carro e as atualizações introduzidas nos últimos meses, desde as asas até o assoalho com a especificação trazida para Monza.

A Red Bull, de fato, encontrou uma maneira de fazer o carro funcionar com uma altura do solo mais baixa e isso também se encaixa bem com as muitas intervenções feitas nas asas dianteiras.

Nesse sentido, a parte inferior introduzida em Monza fez uma contribuição importante, tornando-se a base para os desenvolvimentos subsequentes. No México, a equipe de Milton Keynes trouxe uma nova versão com mais modificações, que, no entanto, não produziu exatamente os resultados esperados, tanto que Verstappen foi forçado a dar um passo atrás.

Max Verstappen, Red Bull Racing

No México, o holandês relatou um problema incômodo: em trechos de alta velocidade, o assoalho tendia a tocar o asfalto em excesso, causando raspagens e desestabilizando o carro. O problema surgia principalmente na classificação, quando os pilotos forçavam os limites e as maiores velocidades nas curvas geravam mais downforce e acentuavam o atrito.

Na corrida, é verdade que o carro está mais pesado, mas o fato de que, nessas mesmas seções, as velocidades foram menores do que no sábado ajudou a limitar a raspagem no assoalho. O carro, assim, recuperou um melhor equilíbrio, permitindo que Max subisse até o pódio.

Mas esse contato excessivo com o asfalto pode ser contraproducente, não apenas pelo desgaste do assoalho, visto que a Red Bull está tentando fazer voltas o mais baixas possível, mas também por questões de estabilidade.

Um problema que também se repetiu no Brasil, especialmente na sexta-feira, quando o monoposto continuou tocando o asfalto com força em áreas de alta velocidade, comprometendo a confiança do piloto e a velocidade. É por isso que, após a sprint, a Red Bull e Verstappen optaram por dar um passo atrás, abandonando as inovações introduzidas no México para voltar ao fundo do poço trazido para Monza.

Comparação da parte inferior do Red Bull entre as especificações de Monza e do México

Desde então, o tetracampeão não voltou à especificação mais recente e, de acordo com Paul Monaghan, a situação pode permanecer inalterada até o final da temporada. Não é nenhum mistério o fato de Verstappen ter se queixado com frequência do manuseio e da altura do carro recentemente, especialmente no início do fim de semana, quando a Red Bull ainda está ajustando o acerto em busca de maior estabilidade.

"As diferenças são pequenas e, se você tiver um assoalho usado em comparação com um novo, isso é quase tão bom quanto a geometria ligeiramente revisada. Não se esqueça de que foi um assoalho reconstruído que levamos para o México em busca de alguns quilos extras de carga", explicou o engenheiro-chefe da Red Bull durante o fim de semana em Las Vegas.

"Agora decidimos dividir as duas unidades entre os dois pilotos. Estamos seguindo o que achamos ser o melhor esquema para cada piloto e pode muito bem continuar assim até o final da temporada", acrescentou Moneghan, dando a entender que o esquema deve se repetir nas próximas corridas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

No entanto, uma coisa deve ser enfatizada: Interlagos e Las Vegas eram circuitos particularmente sensíveis à distância do solo, caracterizados por grandes irregularidades na pista. Por outro lado, no Catar, o asfalto é muito mais liso e o problema de contato com o solo pode não se manifestar com a mesma intensidade que nas duas últimas etapas. Além disso, em Lusail também haverá a oportunidade de revisar a configuração após a corrida sprint com base nos dados acumulados.

O que está claro é que a escolha está relacionada às preferências do piloto e, em particular, de Max, que decidiu deixar de lado a configuração introduzida no México e voltar à antiga especificação. "É uma questão de preferência do piloto, é um compromisso: há um pouco de evidência circunstancial e está tudo bem, estamos onde estamos", explicou Monaghan.

O que é interessante é que, enquanto Max voltou à antiga especificação, Yuki Tsunoda continuou a usar o assoalho introduzido no México. A Red Bull fala sobre preferências, mas também é lógico que ter um piloto que possa coletar dados adicionais em uma especificação diferente ao longo do fim de semana é uma vantagem nada marginal.

