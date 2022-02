Carregar reprodutor de áudio

O novo carro de Fórmula 1 da Alfa Romeo foi visto em público pela primeira vez durante um teste privado na pista de testes da Ferrari em Fiorano. Como mostra a fotografia exclusiva do Motorsport.com, o monoposto andou com uma pintura camuflada que se espera que também seja utilizada na pré-temporada.

Valtteri Bottas estava ao volante, usando um capacete preto, e completou as primeiras voltas pouco antes do meio-dia na Itália (8h no horário de Brasília) na pista molhada.

A Alfa Romeo não planejava fazer uma revelação formal do carro antes do primeiro teste de pré-temporada da próxima semana em Barcelona, na Espanha. Em vez disso, a equipe só planejou um evento de lançamento para o C42 em 27 de fevereiro, dois dias após o término das sessões iniciais.

No entanto, ela decidiu usar um de seus dias de filmagens promocionais alocados para realizar um shakedown do carro, o que lhe dará algum conhecimento valioso antes dos testes oficiais. A escuderia já fez isso antes, no mesmo mês, usando uma pintura especial de dia dos namorados, como visto em 2019 e 2020.

A Alfa Romeo chega à temporada de 2022 com uma formação totalmente nova, com o ex-piloto da Mercedes, Bottas, e o graduado da Fórmula 2, Guanyu Zhou. Eles substituirão Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e tentarão renovar a sorte da escuderia depois que ela caiu para nono no campeonato de construtores em 2021.

A chegada do chinês deve trazer apoio financeiro adicional, graças ao patrocínio de seu país natal, permitindo que ela fique próxima do teto orçamentário. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, disse ao Motorsport.com em dezembro que achava que isso resultaria em uma "mentalidade diferente" para o time seguir em frente.

O nome foi levemente modificado para a nova temporada, mudando de Alfa Romeo Racing para Alfa Romeo F1 Team, e continuará a ter o patrocínio de Orlen, que apoia o piloto reserva, Robert Kubica.

A aparição do novo carro da Alfa Romeo em Fiorano ocorreu algumas horas antes da Williams apresentar a pintura de seu monoposto de 2022.

