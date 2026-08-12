F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Novo chefe de equipe da Cadillac, Marcin Budkowski confirmou que manteve negociações com “mais da metade” do grid da Fórmula 1 ao explicar por que optou pela equipe estreante.

Em anúncio surpreendente nesta quarta-feira, a Cadillac informou que Graeme Lowdon havia sido substituído por Budkowski como chefe de equipe durante a pausa de meio de ano.

A equipe americana está na última posição do campeonato e sem pontos após 11 etapas, mas a demissão de Lowdon ainda assim veio como uma surpresa, pois os resultados deste ano, em grande parte, já eram esperados se tratando de uma equipe estreante.

No entanto, o CEO Dan Towriss optou por uma mudança e escolheu Budkowski, que ocupou várias funções na F1 desde que entrou na Prost como aerodinamicista em 2001. O polonês de 49 anos deixou a Prost em 2002 para uma passagem de cinco anos pela Ferrari antes de se juntar à McLaren, de onde saiu para se tornar coordenador técnico e esportivo da FIA em 2014.

Em 2020, Budkowski deixou a FIA para se juntar à Renault como diretor executivo e, em 2021, dividiu as funções de chefe de equipe com Davide Brivio. Ele deixou a equipe de Enstone em 2022 e, desde então, vinha atuando como comentarista na TV, retornando a uma equipe de F1 quatro anos depois, após negociações com vários times.

“Tive conversas nos últimos anos com mais da metade das equipes do grid, algumas delas mais avançadas e outras menos”, confirmou Budkowski. “Mas, para mim, era importante, se eu voltasse a esse tipo de função de liderança, estar em um projeto em que eu acreditasse, e há alguns fatores nisso".

“Este projeto é muito ambicioso, é apoiado pelo TWG Group, que está extremamente envolvido no automobilismo. A General Motors é uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, com muita ambição e financiamento, o que nem sempre foi o caso em minhas empreitadas anteriores".

Marcin, Budkowski, Cadillac Foto de: Cadillac Communications

“Além disso, uma coisa que realmente me deixou muito confiante é que todas as pessoas com quem conversei, todos que estarão no conselho da equipe e na alta liderança, são pessoas do automobilismo".

“Todas elas vivem o automobilismo, o entendem e foram muito expostas a ele. Acho isso muito revigorante, porque a conversa é completamente diferente desde o início. Há a ambição, o desejo de construir uma equipe forte e, eventualmente, competitiva, que será capaz de lutar na frente. Há uma compreensão real de quão desafiador isso é, dos prazos à frente, e acho que desde que começamos a conversar com Dan nossas visões são muito semelhantes e também as formas como vemos as coisas se desenvolvendo".

“Não sinto que haverá muita pressão sobre mim e tenho certeza de que haverá expectativas, e isso é lógico e normal nesse tipo de função. Todos entendem o tamanho do desafio à frente, mas há o compromisso de enfrentá-lo, e estou entrando nisso com a mesma mentalidade", finalizou.

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