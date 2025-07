Laurent Mekies revelou que Christian Horner foi o primeiro a entrar em contato com ele após sua promoção a CEO da Red Bull Racing e chefe da equipe de Fórmula 1, e que o britânico tem sido "nada mais do que solidário".

Mekies substituiu Horner no cargo em 9 de julho, após o GP da Grã-Bretanha. Depois de pouco menos de duas semanas, o francês está participando do primeiro fim de semana de corrida na Bélgica como chefe da equipe de Milton Keynes.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto de: Red Bull Content Pool

Ao falar com a imprensa em Spa-Francorchamps, Mekies revelou que esteve em contato com Horner: "No início, sim, nós nos falamos. Ele tem me apoiado muito, mesmo em um contexto extremamente difícil para ele. Ele foi o primeiro a enviar uma mensagem de texto e foi o primeiro a ligar. Acho que hoje de manhã ou ontem, mandamos outra mensagem um para o outro. Portanto, ele tem dado todo o apoio, o que é muito impressionante no contexto. E ninguém vai substituir seu caráter, ninguém vai substituí-lo.

"Eu vim para fazer o trabalho de CEO e de chefe de equipe. Existe alguma maneira de fazer isso da mesma forma que o Christian? Não, ou pelo menos certamente não eu. Mas vamos contar com a força incrível que existe nesta equipe. Todos estão se esforçando", continuou.

"É certamente uma oportunidade de buscar ainda mais capacitação para o nosso pessoal. Sempre que conversamos com Jonathan, falamos sobre a força que temos nesta equipe e é isso que você encontra. Portanto, certamente consideraremos essa fase como uma forma de fazer com que nosso pessoal incrível se destaque e crie, juntos, a próxima vantagem competitiva para a próxima fase de regulamentação", finalizou.

Horner não se pronunciou publicamente desde sua saída da equipe, além de uma publicação nas mídias sociais para compartilhar a notícia. "Foi uma honra fazer parte dessa incrível era do automobilismo. Saio com imenso orgulho do que conquistamos e também do que está sendo planejado para 2026 - e com enorme respeito por todos que fizeram da F1 o auge que é hoje", escreveu ele.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!