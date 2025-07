Ao que tudo indica, o futuro de George Russell na Fórmula 1 continua sendo com a Mercedes. Recentemente já foi confirmado que a renovação do britânico deve girar em torno de 30 milhões de libras (mais de R$224 milhões). Agora, a Sky Sports apurou um novo detalhe sobre esse contrato.

Toto Wolff já havia deixado claro que tinha o interesse de fechar contrato com Max Verstappen para a próxima temporada. Rumores indicavam que Russell perderia seu assento para o tetracampeão, no entanto, parece improvável que o holandês deixe a Red Bull tão cedo.

Verstappen tem contrato com a equipe de Milton Keynes até 2028. Uma das cláusulas de saída seria baseada no desempenho da equipe e do próprio piloto: Max não poderia entrar nas férias do meio do ano abaixo da terceira posição. No momento, ele está atrás apenas da dupla da McLaren e 26 pontos à frente do quarto colocado Russell.

Com isso, uma transferência não poderia acontecer e, assim, Andrea Kimi Antonelli e Russell continuarão na Mercedes. Agora, a informação é de que a extensão do contrato do piloto britânico contemplaria não apenas uma, mas duas temporadas.

"A Sky Sports apurou que a possível extensão de contrato pode ser um acordo plurianual que poderia vincular Russell à equipe até o fim da temporada de 2027", diz a informação.

O contrato atual do britânico tem valiade até o fim desta temporada, por isso, uma nova assinatura não seria meramente uma renovação, visto o ajuste de salário, e sim um novo acordo entre as duas partes.

