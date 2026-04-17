F1: Novo filme da franquia 'Onze Homens e Um Segredo' será ambientada no GP de Mônaco de 1962
Novo filme da franquia de filmes de ação será estrelado por Margot Robbie e Bradley Cooper
A tão esperada sequência da franquia 'Onze Homens e um Segredo' terá uma ligação com a Fórmula 1. Durante uma apresentação da Warner Bros. na CinemaCon, Margot Robbie, que estrelará o filme ao lado de Bradley Cooper, explicou que o filme de assalto será ambientado em torno do GP de Mônaco de 1962.
“Antes mesmo de Danny Ocean pisar em Las Vegas, dois gênios lhe ensinaram tudo o que ele sabe — seus pais”, disse Robbie. “Vocês vão vê-los no auge de suas carreiras e, em nosso novo filme, realizando um assalto épico no GP de Mônaco de 1962".
Além de estrelar o filme, Cooper escreverá e dirigirá a película. Embora o filme ainda não tenha título, a estreia está prevista para junho de 2027.
Não há muitas outras informações sobre a produção neste momento, mas a expectativa já está crescendo entre os fãs. Um fã comentou no Reddit: “Seria engraçado se decidissem repetir o patrocínio de diamantes de 2004”, referindo-se à ação promocional de 'Doze Homens e Outro Segredo' no GP de Mônaco de 2004.
A Jaguar, que mais tarde se tornou a Red Bull, fechou uma parceria com Steinmetz para incorporar dois diamantes enormes no bico de seus carros de F1, pilotados por Mark Webber e Christian Klien. Cada diamante estava avaliado em aproximadamente 200 mil libras esterlinas na época.
Pintura do Ocean’s Twelve no Jaguar R5
Foto: Sutton Images
Klein bateu na primeira volta da corrida. Seu carro destruído foi içado por um guindaste e deixado à beira da pista até o final da corrida. Quando os mecânicos da Jaguar conseguiram recuperar o carro, o diamante havia desaparecido.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Stella brinca com rumores sobre ida para a Ferrari: "Parece um confeiteiro invejoso"
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários