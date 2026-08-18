F1: Novo motor da Honda para Zandvoort traz evolução, mas passa longe de 'revolução' na Aston Martin
Unidade de potência da fabricante japonesa não chegou a meta de potência adicional, mas satisfez equipe de Silverstone
A Honda estreará no GP da Holanda de Fórmula 1 uma nova unidade de potência atualizada para o AMR26, que promete entregar um ganho de cerca de 20 cavalos para o carro da Aston Martin, abaixo da meta definida pela equipe de Silverstone.
A etapa de Zandvoort é vista pela fabricante japonesa como o ponto de virada para a temporada 2026, buscando consolidar o salto de desempenho do novo chassi introduzido na Hungria e diminuir a diferença de desempenho em relação aos motores da Mercedes e da Red Bull-Ford, as atuais referências da F1.
A nova versão do motor RA626H é fruto das "Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização" (ADUO) concedidas pela FIA. Com um teto orçamentário extra de até 11 milhões de euros e 230 horas adicionais de testes em banco, os engenheiros da Honda utilizaram dois créditos de desenvolvimento para viabilizar o pacote.
Embora o incremento de 20 cv tenha ficado ligeiramente abaixo da meta inicial de 30 cv, a evolução é vista como um passo indispensável. O novo motor já passou por um primeiro teste prático em Budapeste, durante um dia de filmagens de 200 km conduzido pelo piloto de testes Jak Crawford com o 'carro B' da Aston.
Sprint desafiante em Zandvoort
Shintaro Orihara, chefe de engenharia da Honda na F1, destacou a importância da etapa holandesa, mas reconheceu a complexidade do desafio devido ao cronograma do final de semana.
“O GP da Holanda representa uma etapa fundamental para a Honda, pois é aqui que apresentamos nossa nova unidade de potência. Teremos apenas uma sessão de treinos livres por ser um fim de semana sprint, o que é um desafio extra para avaliar o pacote, mas estamos ansiosos. Na Hungria, vimos um avanço com o chassi; agora queremos consolidar esses progressos com o motor”, afirmou Orihara.
A atualização chega em momento decisivo para a parceria exclusiva. Após um início de ano conturbado por problemas de confiabilidade e vibrações na unidade de potência, a Honda busca dar respostas concretas à alta cúpula da Aston e escalar a tabela do Mundial de Construtores, deixando para trás a incômoda marca de ter somado apenas um ponto no campeonato até a pausa de agosto.
TUDO da MOTOGP no RIO! Bez e Martín DESABAFAM. Teto de gastos? FESTIVAL INTERLAGOS, Arena Cross e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Ex-engenheiro de Alonso revela qualidade 'secreta' de Fernando
ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso
F1: Stroll esbanja Aston Martin ultrarrara avaliada em R$ 20 milhões
F1: Honda revela qual será o foco da atualização do motor da Aston Martin
F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin
Últimas notícias
NASCAR Brasil retorna a Londrina em momento estratégico para pilotos e equipes no campeonato
F1: FIA confirma data da audiência sobre recurso de McLaren e Red Bull contra pódio de Gasly em Mônaco
NASCAR Brasil: Calderón presta homenagem às vítimas de terremoto na Colômbia durante etapa de Londrina
Maratona em família: Giaffones dividem atenções entre Copa Truck e NASCAR Brasil em Londrina
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários