F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Lewis Hamilton está na Fórmula 1 desde 2007, o que o torna um dos pilotos mais experientes do grid atual. O britânico está passando pela quinta grande reformulação de regras da carreira, o que o coloca em uma excelente posição para avaliar a nova geração de monopostos.

O heptacampeão sempre se manifestou abertamente sobre qual é a sua 'era' preferida para correr, especialmente após uma experiência exaustiva no período de efeito solo de 2022 a 2025. Talvez isso alimente o otimismo de Hamilton em relação à nova geração de carros, que fizeram sua estreia oficial nas pistas no shakedown de Barcelona esta semana.

Extraoficialmente, o britânico estabeleceu a volta mais rápida da sessão, marcando 1min16s348. Ao lado de Charles Leclerc, ele contribuiu para o total de 444 voltas da Ferrari em Catalunha, e falou que os novos carros são agradáveis de pilotar, pois são mais estáveis do que os da era do efeito solo.

“Esta geração de carros é realmente um pouco mais divertida de pilotar”, disse Hamilton à F1 após o shakedown em Barcelona. “Tem uma tendência a sair de traseira e deslizar, mas é um pouco mais fácil de controlar. Em termos de compreensão do carro e do equilíbrio, temos muito menos downforce do que nos anos anteriores. Com certeza eu diria que é mais prazeroso".

"É claro, temos muito trabalho a fazer para melhorar, como todo mundo, mas acho que tivemos boas conversas, todos estão empenhados. Sinto mais do que nunca a mentalidade vencedora em cada pessoa da equipe, então é algo positivo", avaliou.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

Os comentários de Hamilton seguiram uma avaliação otimista do programa de testes da Ferrari, que incluiu o plano incomum de correr em condições de pista molhada na terça-feira. A Red Bull foi a única equipe a se juntar à Scuderia na pista quando a chuva chegou, mas o britânico estava ansioso para experimentar o SF-26 nesse cenário, tendo passado por uma curva de aprendizado “muito difícil” em sua primeira ação em chuva com a Ferrari no GP da Austrália do ano passado.

“Foi uma semana muito agradável, honestamente. Acho que trabalhei muito durante as férias, mas o que a equipe fez para fazer mudanças para o teste [é positivo]”, explicou. “Foi um começo de semana um pouco incomum, quando testamos e tivemos um dia completamente chuvoso, mas no ano passado fui para o primeiro fim de semana com a Ferrari e foi uma corrida muito difícil. Então foi bom ter essa experiência e adquirir esse conhecimento".

“Então, só de ver a quilometragem que conseguimos nos últimos dois dias, graças ao excelente trabalho de todas as pessoas na fábrica, pelo qual sou muito grato, porque ter consistência, não ter problemas... É claro que sempre há pequenos detalhes, mas não tivemos nenhum momento de inatividade, embora eu tenha certeza de que eles possam surgir nas próximas semanas, mas foram dois dias realmente muito sólidos", concluiu.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!