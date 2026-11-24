Após mais uma confusão envolvendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton, agora no GP de Las Vegas de Fórmula 1, o heptacampeão tratou de deixar clara a falta de coordenação interna da Ferrari, mas afirmando que, em momento algum, pediu para ser o número um da equipe.

Depois de uma primeira confusão no México, que custou uma possível dobradinha à equipe, Hamilton e Leclerc tiveram mais um entrevero no último fim de semana, agora em Las Vegas, com o monegasco comprometendo o resultado dos dois carros após um toque em Hamilton.

Leclerc terminou com uma punição de 10s, mas a sensação geral no paddock é de que o episódio mostra, mais uma vez, que falta uma liderança mais dura da parte do chefe Fred Vasseur. Um dos pontos de debate é se faltou à Ferrari o senso de urgência de definir um primeiro piloto para o restante do campeonato.

Em entrevista após o fim de semana em Vegas, Hamilton negou que já tivesse pedido à Ferrari algo do tipo.

"Nunca pedi para ser número um˜, disse. "Em geral [na carreira] nunca pedi por isso. Houve um momento na temporada em que eu estava mais de 40 pontos à frente e, naquele ponto, a luta era entre eu e Kimi [Antonelli]. Eu era o mais próximo dele, eu fui segundo colocado por mais tempo ao longo do ano".

"Naquele ponto eu precisava de apoio para termos alguma chance de bater Kimi. Teve alguns momentos na temporada que, com o apoio correto, eu acho que poderíamos ter superado Kimi, como em Zandvoort".

"Mas não, eu nunca pedi isso. É uma questão de que isso não deveria ter acontecido. Não deveríamos ter nos encontrados. Sempre disse tudo que deveria sobre isso, e agora isso é uma questão para a Ferrari", concluiu.

10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!