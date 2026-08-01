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F1: "Nunca vi Leclerc sofrer tanto", avalia Alesi sobre fase do monegasco na Ferrari

Ex-Ferrari acredita que Charles Leclerc passa por uma das fases mais difíceis da carreira até hoje

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

O início da temporada de 2026 da Fórmula 1 tem sido um desafio para Charles Leclerc. Com dificuldades de adaptação ao novo SF-26, o monegasco não tem conseguido extrair o mesmo rendimento do passado e a fase complicada chamou atenção de Jean Alesi, ex-Ferrari. 

Leia também:

Embora Leclerc tenha alcançado a vitória em Silverstone, ele voltou a ter um fim de semana difícil no GP da Hungria, terminando a prova em quinto lugar após ter largado da segunda colocação. Ainda houve uma 'redução de danos' por causa de uma punição a Lewis Hamilton, a qual fez com que o monegasco subisse para a quarta posição. 

No campeonato de pilotos, Leclerc é quarto colocado, com 138 pontos, 31 a menos do que o companheiro de equipe Hamilton, o qual ocupa a vice-liderança.  Para Alesi, há um certo 'desencontro' entre o estilo de pilotagem do monegasco e o comportamento do atual carro da Scuderia. 

"Nunca vi Leclerc sofrer tanto antes", disse o francês em sua coluna no jornal italiano Corriere della Sera. "Não acho que haja uma harmonia entre ele e este carro. Espero que ele consiga resolver os problemas que está enfrentando". 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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