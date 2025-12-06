F1 - O Filme, estrelado por Brad Pit e Damson Idris, estreia na próxima sexta-feira (12) no streaming Apple TV. O longa se consagrou como o filme esportivo de maior bilheteria de todos os tempos após uma temporada histórica nos cinemas. A trama envolve o mundo da Fórmula 1 promete conquistar os fãs.





Desde sua estreia nos cinemas em junho de 2025, o longa quebrou recordes, estreando em primeiro lugar e ultrapassando 629 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo. Além de ser o longa-metragem esportivo de maior bilheteria, 'F1 - O Filme' é a produção original de maior bilheteria deste ano e a maior estreia para um filme original live action nos Estados Unidos nos últimos cinco anos, assim como o longa de maior bilheteria de Brad Pitt até hoje.

"Foi emocionante ver o público do mundo inteiro abraçar 'F1 - O Filme” nos cinemas'", afirma o produtor Jerry Bruckheimer.

"Agora, estamos muito animados para levar esta emocionante viagem cinematográfica para os fãs de todo o mundo, através do alcance global incomparável do Apple TV. A parceria com a Apple e a F1 tem sido uma jornada incrível, e estamos orgulhosos que ainda mais espectadores, de todos os cantos do mundo, poderão vivenciar a ação e a paixão de tirar o fôlego que definem 'F1'".

Chamado de "o melhor que não chegou lá", Sonny Hayes (Brad Pitt) era a grande promessa da F1 nos anos 1990 — até que um acidente quase pôs fim à sua carreira. Trinta anos depois, ele vive como um piloto nômade contratado por equipes ao redor do mundo, até ser procurado por Ruben Cervantes (Javier Bardem), ex-companheiro de equipe e dono de uma escuderia à beira da falência.

Ruben convence Sonny a voltar para à F1 para uma última chance de salvar a equipe e ser o melhor do mundo. Ele pilotará ao lado de Joshua Pearce (Damson Idris), o novato sensação da equipe, determinado a definir seu próprio ritmo. Mas à medida que os motores rugem, o passado de Sonny o alcança e ele descobre que, na F1, seu companheiro de equipe é seu competidor mais feroz — e a estrada para a redenção não é algo que você possa percorrer sozinho.

'F1 - O Filme' também conta com Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, e foi filmado durante finais de semana nas pistas do Grand Prix, com a equipe competindo contra os gigantes do esporte. O filme é produzido por Jerry Bruckheimer, Kosinski, o heptacampeão Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Kosinski dirige a partir de um roteiro de Ehren Kruger, com história de Kosinski e Kruger. O filme tem produção executiva de Daniel Lupi.

