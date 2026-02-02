Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

'Bad As I Used To Be' venceu categoria de Melhor Performance Country Solo

Lydia Mee
Publicado:
Brad Pitt on the grid for the filming of the F1 movie

A temporada de premiações está em andamento e F1: O Filme, longa que tem Brad Pitt vivendo as experiências de um piloto de Fórmula 1, conquistou mais um troféu. A canção Bad As I Used To Be, de Chris Stapleton, venceu o Grammy, principal premiação do mundo da música, de Melhor Performance Country Solo.

Leia também:

F1 - O Filme recebeu três indicações para o Grammy Awards 2026. Tate McRae foi indicada para Melhor Gravação Pop Dance pela faixa “Just Keep Watching”, mas perdeu para “Abracadabra”, de Lady Gaga. O álbum 'F1 The Album' também foi indicado na categoria Melhor Trilha Sonora Compilada para Mídia Visual, mas o longa Pecadores levou o prêmio.

Stapleton se juntou a um forte time de artistas no F1 The Album, como Ed Sheeran, Raye, Burna BoyRosé. Além de fazer parte da trilha sonora do filme, que ultrapassou 630 milhões de dólares (R$3,3 bilhões, na cotação atual) em bilheteria global desde seu lançamento em junho de 2025, a música Bad As I Used To Be passou a fazer parte da trilha sonora dos finais de semana de corrida da F1, ao lado de Drive, de Sheeran.

No filme, Pitt interpreta Sonny Hayes, piloto 'aposentado' que retorna à F1 com a equipe APXGP, de propriedade do ex-companheiro de equipe Rubén Cervantes (Javier Bardem). Juntando-se à equipe ao lado do novato Joshua Pearce (Damson Idris), o time tem as nove etapas restantes da temporada para vencer uma corrida. 

 

Filmado durante fins de semana de corridas reais de F1, pilotos das temporadas de 2023 e 2024 também fazem participações especiais no filme, incluindo Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que também atuou como produtor executivo.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Artigo anterior F1: Ultrapassagens ainda parecem "difíceis" com carros de 2026, alerta Ocon
Próximo artigo Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Principais comentários

