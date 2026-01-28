Pular para o conteúdo principal

'F1: O Filme' recebe três indicações ao BAFTA, uma a mais que Agente Secreto, de Wagner Moura

Longa concorre ao 'Oscar britânico' em categorias de edição, som e efeitos visuais

Lydia Mee
Publicado:
Brad Pitt, Damson Idris

F1: O Filme, longa que tem Brad Pitt vivendo as experiências de um piloto de Fórmula 1, foi indicado a três prêmios BAFTA, principal premiação do cinema britânico, nas categorias Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais Especiais e Melhor Som.

Leia também:

Em melhor edição, F1 enfrenta a concorrência de A House Of Dynamite, Marty Supreme, One Battle After Another e Sinners, e na categoria de melhor som, irá competir com Frankenstein, One Battle After Another, Sinners e Warfare. Em melhores efeitos visuais, concorrem também Avatar: Fire and Ash, Frankenstein, How to Train Your Dragon e The Lost Bus. 

A produção brasileira O Agente Secreto, protagonizada por Wagner Moura e dirigida por Kleber Mendonça Filho foi indicada em duas categorias: melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. Apocalipse nos Trópicos, da roteirista mineira Petra Costa, foi indicado a melhor documentário e Adolpho Veloso, diretor paulista, concorre em melhor fotografia por Sonhos de Trem. 

Actors Brad Pitt and Damson Idris filming a scene for his upcoming movie featuring the fictional Apex racing team

Os atores Brad Pitt e Damson Idris filmando uma cena para seu próximo filme, que apresenta a equipe fictícia de corrida Apex

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

F1: O Filme também foi indicado em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Edição de Filme, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais. Lançado em junho de 2025, a produção acompanha o piloto aposentado Sonny Hayes (Brad Pitt) em seu retorno ao campeonato com a equipe APXGP, ao lado do novato Joshua Pearce (Damson Idris).

Além do elenco repleto de estrelas, que inclui Javier Bardem, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Kerry Condon, Lewis Hamilton atuou como produtor executivo do longa. Desde seu lançamento, o filme já arrecadou mais de 630 milhões de dólares (aproximadamente R$3,3 bilhões na cotação atual) em todo o mundo. 

O BAFTA 2026 acontecerá no dia 22 de fevereiro, no Royal Festival Hall, em Londres, com Alan Cumming como apresentador. 

