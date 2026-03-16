'F1 - O Filme' vence Oscar de Melhor Som

'F1 - O Filme', estrelado por Brad Pitt, estreou nos cinemas na metade de 2025 e, posteriormente, ficou disponível no serviço de streaming da Apple. Foi um grande sucesso, com uma bilheteria mundial de mais de 600 milhões de dólares. A película que retrata corridas de Fórmula 1 foi indicada em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais. No fim das contas, 'F1' levou para casa apenas um prêmio: Melhor Som.

Nessa categoria, superou 'Frankenstein', 'Uma Batalha após a Outra', 'Pecadores', 'Sirât' e 'Sonhos de Trem'. O prêmio foi para a equipe de Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta.

Nas outras categorias, o filme F1 ficou, portanto, de fora dos prêmios. O Oscar de melhor filme acabou indo para 'Uma Batalha após a Outra', o grande vencedor da noite com seis prêmios em 13 indicações.

O filme 'Pecadores' era o grande favorito antes da cerimônia, com um número recorde de 16 indicações, mas acabou tendo que se contentar com quatro prêmios. No entanto, um dos prêmios mais importantes, o de melhor ator, foi para Michael B. Jordan por seu papel duplo no filme.

Na categoria de melhor montagem, o 'F1' perdeu para 'Uma Batalha após a Outra'. Nessa categoria, também estavam indicados 'Marty Supreme', 'Valor Sentimental' e 'Pecadores'.

O filme sobre a F1 acabou levando um Oscar. Foto por: Erik Junius

O Oscar de melhores efeitos visuais acabou indo para 'Avatar: Fogo e Cinzas'. Também nessa categoria o 'F1' não conseguiu vencer, embora fosse uma disputa acirrada com blockbusters como Avatar e 'Jurassic World Rebirth'.

Continuação

Devido ao sucesso do 'F1 - O Filme', há muito tempo circulavam rumores de que poderia haver uma sequência. Recentemente, isso foi confirmado pelo produtor Jerry Bruckheimer à BBC. “Estamos trabalhando em uma sequência”, afirmou Bruckheimer.

Bruckheimer não quis dar mais detalhes sobre a sequência de “F1”. O cronograma para o novo projeto permanece, portanto, incerto, e também não se sabe se o protagonista Brad Pitt e outros atores e atrizes retornarão no novo filme.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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