A McLaren estava em ascensão na segunda metade da temporada de 2023 da Fórmula 1, mas a adição de Rob Marshall à estrutura de gerenciamento técnico em janeiro de 2024 é geralmente considerada uma contribuição fundamental para ajudar a equipe a continuar o progresso.

Marshall, que foi recrutado da Red Bull após o grande sucesso em 2022 e 2023, participou do desenvolvimento do MCL38 de 2024 durante a temporada, antes de assumir um papel mais importante no conceito do MCL39 deste ano, que atualmente se tornou o líder absoluto nos dois campeonatos.

A abordagem do britânico foi elogiada pelo ex-chefe técnico da Aston Martin, Dan Fallows, que trabalhou com Marshall na Red Bull antes de se juntar à equipe de Silverstone.

Falando no podcast James Allen on F1, Fallows destacou os pontos fortes de Marshall e sugeriu que sua capacidade de trabalhar como intermediário para garantir que os departamentos de dinâmica veicular e aerodinâmica estivessem na mesma página era um fator provável para o sucesso da McLaren.

Ele acrescentou que a abordagem da McLaren em relação ao projeto da suspensão do MCL39, com a colocação dos braços de suspensão indicando uma busca por características de anti-mergulho (anti-dive), provavelmente foi influenciada pela supervisão de Marshall.

"Nós o chamávamos de tio Rob - ele é um cara adorável", explicou Fallows. "Acho que isso provavelmente é parte de seu impacto de várias maneiras. Ele é uma boa pessoa para unir as pessoas. Ele não tem artifícios e não faz política".

Marshall fotografado ao lado da realeza da Red Bull Racing no lançamento do RB5 em 2009 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Às vezes, especialmente com esse conjunto de regulamentos, em que é muito importante poder associar a aerodinâmica e a dinâmica do veículo, é muito importante fazer com que a suspensão trabalhe com a aerodinâmica da maneira correta. Ele é alguém que pode ajudar a preencher a lacuna entre os departamentos. Não sei se eles estavam trabalhando bem antes, mas ele certamente é alguém que pode fazer isso, mas ele também é um grande inovador. Se tiverem problemas específicos, especialmente na parte mecânica, é alguém muito bom em encontrar soluções criativas para isso", falou.

"Acho que vimos algumas inovações interessantes deles na suspensão, por exemplo, e não estou dizendo que foi necessariamente ele, mas certamente tem o nome dele por toda parte. Acho que ele é capaz de fazer isso e também de ser a figura de proa, alguém com quem conversar. Isso é muito útil em uma equipe que está particularmente sob muito estresse. Acho que ele provavelmente teve um impacto", disse.

Explicando onde ele acha que a McLaren se destacou, Fallows observou que a abordagem da equipe em relação ao desenvolvimento tem sido consistente com um plano geral de atualizações. Em vez de buscar ganhos imediatos, a McLaren optou por uma abordagem prudente para produzir e testar atualizações na pista em sessões de prática antes de integrá-las totalmente ao carro.

Por exemplo, a McLaren registrou uma nova asa dianteira no fim de semana do GP do Canadá, mas usou-a apenas nos treinos para coletar dados antes de optar por colocá-la no carro na Áustria.

"Desde que eles deram um salto no desempenho em 2023, o que eu acho impressionante é que algumas das atualizações não foram visualmente muito marcantes, mas eles claramente tinham um plano", explicou Fallows.

Jonathan Wheatley, gerente de equipe, Red Bull Racing, Rob Marshall, designer-chefe, McLaren F1 Team, David Coulthard, apresentador Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eles se mantiveram firmes e decidiram uma filosofia de como melhorar o carro e, aos poucos, foram se dedicando a isso e ficaram cada vez mais rápidos. Sei, por experiência própria e como as pessoas em todo o grid, que esses regulamentos são muito complicados para se obter um desempenho confiável, para colocar algo no carro e saber que vai funcionar, mas eles parecem ser capazes de fazer isso".

"Provavelmente, essa foi a coisa mais impressionante. O fato de eles serem clientes agora é provavelmente menos relevante, a unidade de potência da Mercedes é muito boa, mas acho que a maioria das unidades de potência, nesta fase dos regulamentos, também é consistentemente boa. Eles fabricam as próprias caixas de câmbio e fazem o suficiente do carro para poder fazer a diferença. Acho que foi exatamente isso que eles fizeram. Eles conseguiram colocar essas atualizações no carro de forma consistente e elas funcionam de forma confiável", finalizou.

