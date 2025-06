F1: O 'impasse' de Hamilton e Ferrari em relação ao carro de 2025

Há sérias dúvidas sobre a eficácia do próximo pacote de desenvolvimento da Ferrari dentro do departamento de engenharia. De acordo com fontes internas, a nova suspensão traseira e o assoalho podem não ser a solução para atingir a faixa de operação ideal dos pneus Pirelli, o que poderia prejudicar significativamente o desempenho de Lewis Hamilton na Fórmula 1.

Pela primeira vez na carreira, o heptacampeão não conseguiu terminar no pódio nas dez primeiras corridas da temporada. Ele nunca teve um início tão ruim em dezenove anos de carreira na Fórmula 1, pois nunca teve de esperar tanto tempo por um dos três primeiros lugares, seja na estreia na McLaren em 2007 ou posteriormente.

Os piores começos anteriores foram nas temporadas de 2009 e 2024, quando só terminou no pódio uma vez nas dez primeiras corridas. O melhor resultado de Hamilton como piloto da Ferrari até agora foi o quarto lugar obtido na corrida em casa da equipe, o GP da Emilia-Romagna. Atualmente, o piloto de 40 anos está em sexto lugar no campeonato, com 79 pontos, enquanto o líder Oscar Piastri tem 198 pontos no primeiro terço da temporada.

O britânico está ciente de que a Scuderia não pode dedicar muitos recursos ao desenvolvimento do carro de 2025 devido às mudanças nas regras em 2026, mas ele acha que uma atualização da suspensão traseira é extremamente urgente. Ela poderia ser fundamental para tornar o SF-25 mais previsível, o que é um dos maiores problemas de Hamilton, pois atualmente ele não tem confiança na resposta da traseira.

A Ferrari está planejando introduzir a nova suspensão traseira no GP da Áustria, esperando melhorar a estabilidade da traseira do carro. A equipe italiana também quer que o SF-25 rode mais próximo ao asfalto, mas o Motorsport.com relata que há fortes dúvidas em Maranello de que o novo assoalho, mesmo com a nova placa de piso, será capaz de atingir a faixa de operação ideal para os pneus Pirelli.

A raiz dos problemas atuais da Ferrari remonta ao GP da China de 2025, onde, pela primeira vez na história da equipe, os dois carros foram desclassificados da corrida. No caso de Hamilton, a desclassificação se deveu ao desgaste excessivo do assoalho traseiro, relacionado à baixa distância do carro ao solo. Desde então, a equipe de Maranello foi forçada a usar o SF-25 mais alto, com uma séria perda de desempenho.

A equipe italiana agora teme que as atualizações iminentes do assoalho e da suspensão traseira não sejam uma solução milagrosa para Hamilton e Charles Leclerc, que ainda não conseguiram uma única vitória em corrida este ano. Enquanto isso, a Mercedes se juntou à McLaren e à Red Bull nalista de vencedores da temporada de 2025 com George Russell.

No GP do Canadá do último fim de semana, Russell largou da pole position para vencer a corrida, enquanto Leclerc lutou para subir do oitavo lugar no grid para o quinto e Hamilton terminou em sexto. O piloto de Mônaco chegou a pedir à equipe que tentasse uma estratégia de uma parada para compensar o mau resultado da classificação e a falta de ritmo do carro.

Na opinião do chefe de equipe Fred Vasseur, no entanto, além dos desenvolvimentos, seria igualmente importante realizar fins de semana de corrida mais limpos. Isso porque, na temporada atual, nem Hamilton nem Leclerc conquistaram uma pole position até agora, o que limita significativamente seu desempenho nas corridas de domingo.

