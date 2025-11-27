F1: O que a Cadillac aprendeu com o teste de Pérez

Há duas semanas, Sergio Pérez assumiu o volante de uma Ferrari da temporada de 2023 em Ímola, emprestada pela Scuderia ao seu futuro cliente de motores para permitir que a Cadillac prepare sua equipe para a estreia na Fórmula 1 em março do ano que vem.

No total, Pérez percorreu 183 voltas em dois dias com um SF-23 sem suspensão. E, embora esse teste em um carro obsoleto não tenha nenhum significado esportivo real, ela marcou a primeira vez que o piloto de 35 anos voltou à F1 desde sua última corrida com a Red Bull em Abu Dhabi em 2024, quase um ano antes.

Além do teste ter sido uma oportunidade ideal para os mecânicos e engenheiros da Cadillac sentirem o carro, ele também ofereceu a Pérez a chance de voltar ao ritmo e à forma.

"Vi um verdadeiro entusiasmo em Checo", disse o chefe da Cadillac, Graeme Lowdon, ao Motorsport.com quando perguntado sobre sua impressão do novo piloto. "Acho que ele está voltando à Fórmula 1 exatamente com a mentalidade certa. E essa é a atitude positiva de um verdadeiro competidor. Ele é um piloto genuíno, mas esteve longe dos carros por um tempo, então foi muito bom vê-lo de volta à pista".

"Eu estava curioso para ver em que condições ele estaria fisicamente, porque nesses carros... especialmente para o pescoço, é uma área do corpo muito difícil de preparar para o que realmente acontece na pista. E ele lidou com esse aspecto muito bem também. Foi muito animador e muito bom vê-lo correr", acrescentou.

Sergio Pérez em Imola com a Cadillac Racing. Foto de: Jacopo Rava

Detalhando o que a Cadillac levou dos dois dias, Lowdon explicou: "Somos muito gratos à Ferrari por nos emprestar um carro, porque queremos tornar as condições o mais realistas possível. E para os mecânicos, trabalhar em processos como os cobertores de pneus, procedimentos de partida, a velocidade das sequências entre Q1 e Q2... Só há uma maneira de aprender: fazer isso com um carro de Fórmula 1 de verdade".

"E também foi útil para Checo se acostumar a trabalhar com os membros que formarão sua futura equipe. Ele deu 90 voltas em um dia e 93 no outro, então foi uma boa quilometragem, mas grande parte da experiência consistiu em sair, entrar, simular a chegada de um carro, simular reações no caso de um alarme no sistema de recuperação de energia...", acrescentou. "Os mecânicos vieram de equipes diferentes, portanto, tiveram experiências diferentes com motores diferentes e esse tipo de coisa. Foi muito útil. Estou muito feliz por termos feito esse teste".

Valtteri Bottas e Sergio Pérez, companheiros de equipe em 2026. Foto de: Cadillac Communications

Lowdon confirmou que o segundo titular, Valtteri Bottas, se juntará à Cadillac após a última corrida da temporada de 2025 em Abu Dhabi, com o finlandês permanecendo como reserva da Mercedes até então. "Mal posso esperar. Ele é uma ótima pessoa para se trabalhar. Mais uma vez, ele está extremamente entusiasmado. A Mercedes tem sido muito cooperativa e prestativa", falou.

"Acho que tanto Checo quanto Valtteri ainda têm muito a contribuir a F1. Se eles tivessem decidido deixar a F1 completamente, teria sido uma perda para o esporte, por isso é ótimo tê-los na equipe. Eles são dois pilotos muito rápidos, com 16 vitórias em GPs e 106 pódios entre eles. Trazer toda essa experiência é exatamente o que precisamos para enfrentar o desafio que temos pela frente", concluiu.

