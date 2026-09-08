Após o primeiro grande pacote de atualizações de Adrian Newey para a Aston Martin, levado à pista na Hungria, a Honda apresentou em Zandvoort sua primeira atualização da unidade de potência na temporada de Fórmula 1.

O engenheiro-chefe da Honda, Shintaro Orihara, explicou que a atualização foi totalmente concentrada no motor de combustão interna. Em Zandvoort, porém, ele levou um pedaço de papel para a coletiva de imprensa para deixar claro que não queria, de forma alguma, comentar os ganhos de potência ou de tempo de volta.

Em Monza, Orihara já não tinha mais o papel em mãos e brincou: "Agora vocês podem me perguntar tudo!"

A Honda ainda não pretende divulgar números sobre o ganho de potência, mas Orihara afirmou ao Motorsport.com que o desempenho obtido com a primeira atualização do ADUO está totalmente de acordo com as expectativas.

“Então, introduzimos um motor com novas especificações na Holanda e observamos um avanço em termos de desempenho, conforme esperado em nossas métricas”, disse ele. “Confirmamos o que vimos no dinamômetro, então isso foi algo positivo que constatamos na Holanda.”

Por outro lado, o fim de semana em Zandvoort também mostrou que ainda havia pontos a serem trabalhados.

“Identificamos alguns pontos a serem melhorados em termos de dirigibilidade. Assim, atualizamos nossas características de combustão e, em seguida, preparamos as configurações de dados e as ferramentas para nos adaptarmos a essas novas características de combustão, a fim de obter uma melhor dirigibilidade”, continuou Orihara.

“Mas não foi o suficiente para satisfazer os pilotos. Portanto, esse é definitivamente o ponto a ser aprimorado que identificamos na Holanda.”

A dirigibilidade diz respeito à sensação que os pilotos têm ao utilizar a unidade de potência. O fato de essa sensação ainda não estar exatamente onde a Honda gostaria e de não ser totalmente consistente ao longo da volta não chega a ser uma surpresa.

Orihara já havia destacado esse ponto em Spa-Francorchamps, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. Ou seja, a Honda já sabia que ainda havia trabalho a fazer depois de levar sua primeira atualização do ADUO à pista. Parte desse trabalho foi realizada nos dez dias seguintes à etapa de Zandvoort.

“Levamos todos os dados para o dinamômetro e levamos todo o feedback dos pilotos para o dinamômetro”, continuou Orihara. “Eles realizaram alguns testes na HRC Sakura para aprimorar nossos controles e obter melhor dirigibilidade. Portanto, o foco principal para este fim de semana será confirmar essas medidas corretivas em Monza.”

Questionado sobre quais são exatamente os problemas de dirigibilidade, o engenheiro-chefe da Honda para o projeto de F1 explicou que se trata de um quadro complexo, que envolve diferentes aspectos da unidade de potência.

“Quando se fala em dirigibilidade, isso inclui a mudança de marchas e a estabilidade da combustão durante a fase de frenagem, bem como durante a fase de frenagem do motor e o aumento do torque”, detalhou Orihara. “Muitos fatores se combinam para formar a dirigibilidade, e precisamos melhorar toda essa área".

“Portanto, a questão principal é como controlamos nossa combustão e como conseguimos uma combustão estável. Esse é o principal foco para melhorar nossa dirigibilidade como um todo.”

Enquanto a Honda busca principalmente maior estabilidade com as novas características de combustão, o diretor técnico de pista da Aston Martin, Mike Krack, ressaltou que a dirigibilidade também está diretamente ligada ao chassi.

“A dirigibilidade não é apenas uma questão da unidade de potência; é também uma questão do chassi, por isso precisamos trabalhar juntos nisso, tentando entender tudo”, disse Krack.

“Queremos buscar o ideal, mas também queremos manter a consistência com diferentes níveis de regeneração, diferentes níveis de frenagem e diferentes níveis de redução de marcha. Não é uma tarefa fácil."

“Acho que é algo que todas as equipes estão aprendendo e que cada uma realmente precisa otimizar para cada seção da pista. No fim das contas, quando falamos de dirigibilidade, não devemos olhar apenas para a unidade de potência, mas para o conjunto como um todo. Todos os elementos do chassi e da unidade de potência estão envolvidos.”

À medida que esses aspectos melhorarem, a Honda acredita que também poderá extrair um pouco mais de desempenho da atualização introduzida em Zandvoort. No entanto, não haverá um grande salto de performance, já que não estão previstas novas alterações de hardware.

“Ainda assim, acreditamos que temos espaço para melhorar o desempenho por meio da otimização dos dados”, disse Orihara. “Fizemos algumas alterações na calibração para esta pista a fim de maximizar nosso desempenho, mas não será uma grande mudança, apenas uma otimização.”

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