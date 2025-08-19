F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, acredita que algumas das filosofias que tornaram seu carro de Fórmula 1 de 2025 tão bem-sucedido podem ser transferidas para o monoposto do novo regulamento de 2026.

Em 2026, a F1 está se afastando de uma forte dependência do efeito solo, voltando a usar carros com assoalho plano e níveis reduzidos de downforce, enquanto usa aerodinâmica ativa nas retas para compensar uma divisão quase 50-50 entre o motor de combustão interna e uma parte elétrica com maior impacto.

As novas regras foram anunciadas como uma das maiores mudanças de regulamento na história da F1, proporcionando uma oportunidade única para as equipes que tiveram dificuldades desde 2022 darem um grande salto. Mas, embora todas as equipes estejam começando do zero, isso não significa que alguns dos elementos que tornaram a McLaren tão bem-sucedida nos últimos 18 meses se tornarão subitamente obsoletos.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Stella acredita que vários princípios universais da filosofia de design da McLaren, que tornaram seus carros recentes tão bem-sucedidos, serão de grande valia para a equipe no próximo ano.

"Acho que há algumas coisas que são mantidas, independentemente dos regulamentos técnicos, e espero que essa seja uma boa posição para a McLaren", disse. "Um deles são os fundamentos técnicos, por meio dos quais buscamos a eficiência aerodinâmica, a interação com os pneus e o resfriamento eficiente. Isso é universal".

Stella também está separando o know-how relacionado ao conjunto de regras atual dos processos que ajudaram a equipe a subir na classificação em um ritmo acelerado.

Embora a McLaren e seus concorrentes estejam se afastando dos regulamentos dominados pelo downforce gerado pelos assoalhos e pelas alturas extremamente baixas para explorá-los totalmente, os recursos que permitiram que a equipe sediada em Woking construísse carros líderes da categoria nas duas últimas temporadas não estão desaparecendo.

"Há uma parte do know-how que pode ser transferida para o trabalho em 2026 e há uma parte do know-how que você precisa reinventar", acrescentou o italiano. "Agora sabemos como podemos buscar eficiência aerodinâmica nesta geração de carros, mas isso é o resultado de muitos, muitos elementos, iterações, um acúmulo de conhecimento".

"Parte dele é relevante para esse assoalho, que funciona com efeito solo com as grades e as asas laterais, mas o assoalho do próximo ano é completamente diferente. Portanto, você precisa gerar esse conhecimento novamente. Desse ponto de vista, isso não é transferível".

"Mas alguns aspectos da metodologia ou como você gera esse conhecimento, acho que serão transferíveis. Portanto, as razões fundamentais pelas quais estamos nessa posição forte agora, acho que há uma grande quantidade que é transferível, e há uma certa quantidade que, de alguma forma, será perdida. E esse será um terreno no qual haverá, potencialmente, um nivelamento entre todas as equipes, independentemente de onde elas estavam em 2025", concluiu Stella.

