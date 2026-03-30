F1: O que a mídia internacional disse sobre a vitória de Antonelli no Japão

O italiano de 19 anos conquistou sua segunda vitória consecutiva em um GP em Suzuka, assumiu a liderança do campeonato e, segundo a mídia internacional, escreveu imediatamente um novo capítulo na história da Fórmula 1. A cobertura global também destacou o papel do safety car, a excelente corrida de Oscar Piastri, a recuperação de Charles Leclerc e a frustração de George Russell.

Gazzetta dello Sport: “Um pouco de sorte, mas acima de tudo brilhante”

A Gazzetta dello Sport não poupou elogios e resume tudo em uma palavra: “Kimissimo!”

O jornal italiano descreveu o momento como “o momento mágico de Kimi Antonelli” e, acima de tudo, enfatiza que a Itália tem mais uma vez um líder do campeonato no auge do automobilismo.

Segundo o jornal, isso se torna ainda mais notável pelo fato de ele ter “apenas 19 anos” e estar “reescrevendo alguns dos muitos recordes que este jovem ainda pode bater”.

A Gazzetta está cheia de elogios, mas não é cega. O jornal chama Antonelli de “muito bom, um pouco sortudo, mas acima de tudo o líder do campeonato”. Ao fazer isso, reconhece que o safety car jogou a seu favor.

Ainda assim, o veículo de comunicação está particularmente impressionado com o que se seguiu: a partir da relargada, Antonelli estava “empurrando voltas rápidas uma após a outra”, deixando Piastri o ver “através de binóculos”.

George Russell perdeu não só o pódio, mas também a liderança do Mundial. Foto: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

A Gazzetta dello Sport também apontou para as implicações mais amplas. Russell perdeu não apenas o pódio, mas também a liderança do campeonato. A Ferrari recebeu elogios pela reação de Leclerc, com o monegasco conquistando o terceiro lugar “como um leão”, enquanto Pierre Gasly foi elogiado por terminar em sétimo. O veredito sobre Max Verstappen é mais severo: ele chegou em oitavo, com a Red Bull apresentando “o mínimo necessário” nas circunstâncias atuais.

BBC: “A sorte o ajudou a assumir a liderança, o ritmo foi incrível”

A BBC enfatizou o caráter histórico da tarde de Antonelli em Suzuka. A emissora britânica escreveu que ele se tornou “o líder mais jovem de todos os tempos” e o chamou de “o primeiro adolescente a liderar o campeonato de F1”. Ao mesmo tempo, colocou sua vitória em contexto: o safety car claramente funcionou a seu favor.

Segundo a BBC, Antonelli foi “ajudado a vencer” pela interrupção após o grave acidente de Oliver Bearman. Isso permitiu que o piloto da Mercedes fizesse seu pit stop com uma perda de tempo significativamente menor do que seus rivais. Ainda assim, a emissora apontou que a Mercedes acreditava que Antonelli teria tido a chance de voltar à frente mesmo sem o safety car.

A BBC também vê outra tendência importante na corrida: uma McLaren voltando a competir. Segundo a emissora, Piastri talvez pudesse até ter vencido sem o safety car. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L’Équipe: “Estragou completamente sua largada, o safety car foi o momento-chave”

O L’Équipe optou por um ângulo histórico e imediatamente apresentou Antonelli como um quebrador de recordes. O jornal francês escreveu que ele é agora “o mais jovem vencedor de múltiplos GPs e o mais jovem líder do campeonato”, aos 19 anos e 7 meses.

Ao mesmo tempo, o L’Équipe destacou que sua corrida estava longe de ser fácil no início. Antonelli “estragou completamente sua largada” e caiu para o sexto lugar na fase inicial. É exatamente por isso que o jornal considerou o resultado tão notável: o que, no fim das contas, parece um resultado dominante, na realidade, não era nada inevitável.

Assim como outros meios de comunicação, o jornal francês apontou a intervenção do safety car como o momento-chave. George Russell ficou “preso” após fazer seu pit stop sob bandeira verde, enquanto Antonelli – junto com Lewis Hamilton e outros – conseguiu se beneficiar de uma “parada grátis”.

A partir daquele momento, o italiano disparou na frente sem ser desafiado. O L’Équipe também destacou que Pierre Gasly fez uma corrida forte em sétimo lugar, tendo mantido Max Verstappen atrás de si.

O jornal alemão abre com: “Acidente horrível garante vitória da Mercedes” e vê a vitória de Antonelli, d , como uma combinação de azar na fase inicial e sorte no momento certo. Foto: Kym Illman / Getty Images

Bild: “Acidente horrível leva à vitória da Mercedes”

O Bild apresentou a história em termos dramáticos e vinculou diretamente a vitória da Mercedes ao ponto de virada da corrida. O jornal alemão abre com “Acidente horrível leva à vitória da Mercedes” e vê o triunfo de Antonelli como uma combinação de azar na fase inicial e sorte no momento certo.

Segundo o Bild, a corrida começou inicialmente como um pesadelo para o italiano. Partindo da pole position, ele fez uma “largada completamente desastrosa”, com as rodas patinando e fazendo-o cair da primeira para a sexta posição em questão de segundos. O próprio Antonelli admitiu depois: “Tive uma largada terrível, precisamos analisar o que deu errado. Talvez eu precise treinar um pouco mais minhas largadas".

O momento-chave, escreveu o Bild, ocorreu logo após o pit stop de George Russell, quando Oliver Bearman sofreu um grave acidente e acionou o safety car. O jornal descreveu como Bearman bateu nas barreiras com 50G, permitindo que Antonelli e Hamilton fizessem seus pit stops exatamente no momento certo. “De repente, o italiano estava de volta à liderança”, escreve o Bild, resumindo com precisão a reviravolta.

A partir daquele momento, o jornal não teve dúvidas quanto ao vencedor. Antonelli “não cometeu mais erros”, abriu vantagem imediatamente após a reinicialização e não deixou nenhuma chance para a concorrência.

O Bild também observou que Russell ficou ainda mais para trás, primeiro atrás de Hamilton e depois atrás de Leclerc. Por fim, o jornal destacou o resultado histórico: Antonelli garantiu sua segunda vitória da temporada e agora, com uma vantagem de nove pontos sobre Russell, é “o mais jovem de todos os pilotos da história” a liderar o campeonato.

Marca: “A melhor coisa que poderia acontecer ao campeonato”

O jornal espanhol Marca vê o Japão principalmente como a confirmação de um novo fenômeno: Andrea Kimi Antonelli. “Antonelli tiene ángel y liderato” (“Antonelli tem o dom e a liderança”), destacou a publicação, apontando para a combinação de talento e sorte que trouxe ao jovem italiano sua segunda vitória consecutiva.

O Marca observou que o safety car jogou a seu favor, mas faz isso sem tirar o mérito de seu desempenho: uma vez na liderança, “ele nunca mais a perdeu”. O jornal também destacou a dimensão histórica, afirmando que Antonelli é o líder mais jovem de todos os tempos e o primeiro italiano a liderar a classificação desde 2005.

A disputa entre McLaren, Ferrari e Mercedes deixa o Marca otimista: “Isso é o melhor que pode acontecer ao campeonato.” Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

Ao mesmo tempo, o Marca vê uma tendência mais ampla surgindo no esporte. A batalha entre McLaren, Ferrari e Mercedes é vista como encorajadora: “Esta é a melhor coisa que poderia acontecer ao campeonato".

Segundo o jornal, Oscar Piastri poderia ter vencido sem o safety car, enquanto Charles Leclerc é elogiado por sua forma atual – “em outro nível” em comparação com seu companheiro de equipe. A conclusão é clara: várias equipes e seis carros parecem capazes de vencer corridas nesta temporada, dando novo fôlego ao campeonato.

Conclusão

A mídia internacional está notavelmente alinhada quanto ao enredo central de Suzuka. Antonelli se beneficiou do momento em que o safety car entrou, mas nenhum veículo descartou sua vitória como mera sorte.

Pelo contrário, é precisamente a combinação de uma largada ruim, execução inteligente da corrida, ritmo forte na segunda metade da prova e sua nova posição como líder do campeonato que torna essa vitória tão significativa aos olhos da imprensa.

Enquanto a BBC destaca principalmente o contexto e o ponto de virada estratégico, L’Équipe se concentra no significado histórico. Já o Gazzetta dello Sport vê a ascensão de um novo fenômeno italiano.

Juntas, essas reações traçam o mesmo quadro: Suzuka não foi apenas a segunda vitória consecutiva de Antonelli, mas, acima de tudo, sua verdadeira consagração como candidato ao título.

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