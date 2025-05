Duas semanas depois de ter problemas e ser derrotada pela McLaren em Miami, a Red Bull se recuperou e superou a equipe papaia no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. O que aconteceu entre a etapa americana e a abertura da tour europeia?

No GP de Miami, Max Verstappen negou a pole a Lando Norris, mas só cruzou a linha de chegada em quarto lugar na corrida, quase 40 segundos atrás do vencedor Oscar Piastri na segunda McLaren.

Duas semanas depois, Verstappen não só derrotou os dois pilotos papaia, como também o fez de forma confortável.

Se a vitória no GP do Japão se deveu, em grande parte, à manutenção da posição na pista em uma corrida sem estratégia, então o tetracampeão teve um bom valor para a vitória em Emilia Romagna, sendo muito bem acompanhado durante toda a competição, com um desgaste de pneus muito melhor do que o previsto.

Então, o que aconteceu? E a reviravolta de Ímola foi resultado do desempenho excessivo da Red Bull ou do erro da McLaren?

Tanto a McLaren quanto a Red Bull foram para a primeira corrida da temporada europeia equipadas com atualizações modestas, com a equipe de Woking adicionando downforce na traseira do carro e trazendo uma asa traseira específica para o circuito.

A escuderia taurina também otimizou a aerodinâmica da traseiro, bem como os sidepods, mudanças que agravam o efeito de um assoalho redesenhado que Verstappen já usou em Miami.

Além de aumentar a carga aerodinâmica, os aprimoramentos de Ímola parecem ter ajudado a Red Bull a manter as temperaturas dos pneus sob controle, o que foi um fator limitante em corridas como Miami e Bahrein, onde a equipe também foi bem derrotada pela McLaren.

Em geral, seria de se esperar que Verstappen começasse forte, mas depois começasse a degradar pneus e a perder força. No entanto, em Ímola, Piastri foi o primeiro a desgastar os compostos, parando após apenas 14 voltas.

"Definitivamente, conseguimos melhorar o desempenho do carro e colocá-lo em uma janela melhor", disse Horner. "E assim que você tira o deslizamento, consegue gerenciar a temperatura muito melhor".

"As McLarens na sexta-feira pareciam muito, muito rápidas nas long runs. Mas essa é a primeira vez, que me lembro, em muito tempo, que tivemos o ritmo para realmente nos distanciarmos e superarmos a McLaren. Portanto, isso é muito encorajador e um ótimo resultado para o esforço que foi feito nos bastidores".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Horner também apontou que a Red Bull ficou "mais surpresa com a falta de desempenho da McLaren", com seu colega da McLaren, Andrea Stella, refletindo esses pensamentos.

"Tenho que dizer que ficamos um pouco surpresos com o ritmo da Red Bull, que foi muito competitivo", reconheceu Stella. "Parabéns ao Max e à Red Bull por terem conseguido esse tipo de desempenho, o que significa que a corrida foi decidida pela troca de posição entre Oscar e Max na primeira curva. Depois disso, tentamos persegui-lo, mas efetivamente não tínhamos ritmo de corrida suficiente para vencer Max".

Stella apontou que um fator importante foi o layout tradicional da pista de Ímola, que apresentava mais curvas de alta velocidade, nas quais o MCL39 da McLaren encontrou no rival RB21.

Os dados de GPS da classificação mostraram Verstappen ligeiramente à frente de Piastri nas rápidas curvas à esquerda da Rivazza e na segunda metade da maioria das retas, com a McLaren geralmente desfrutando de melhor tração e aceleração nas curvas. O resultado final foi uma pole para Piastri por apenas 0,034s, com George Russell, da Mercedes, apenas um décimo atrás também.

"Se olharmos para a velocidade das curvas em comparação com Miami, é um regime completamente diferente", explicou o italiano. "O carro opera em uma parte completamente diferente dos mapas aerodinâmicos".

"Sabemos que nosso carro é forte em traçados como os de Miami, Bahrein ou China, mas quando se trata de curvas de alta velocidade, como as que temos aqui em Ímola, não acho que tenhamos nenhuma vantagem em particular. Portanto, o layout da pista e o progresso da Red Bull são os dois fatores que fizeram com que não tivéssemos muita vantagem".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Um ponto de destaque tem sido a performance da McLaren em condições de calor, o que a ajudou a se destacar com seu gerenciamento superior dos pneus traseiros nos circuitos mencionados acima.

Ainda não se sabe por que essa vantagem não existiu em uma corrida quente em Ímola - inclusive com os compostos de pneus mais macios da Pirelli. "É uma boa pergunta. Teremos que analisar os dados, o comportamento dos pneus e seu regime térmico", disse Stella.

É possível que a Red Bull tenha finalmente desbloqueado algo com suas atualizações e trabalho de configuração para manter os pneus traseiros sob controle?

"Eu lhe direi em uma semana", disse Horner. "De modo geral, estamos entendendo melhor e a equipe técnica tem trabalhado muito nisso. Nós realmente achávamos que seria muito difícil bater a McLaren, então foi muito reconfortante saber que, na verdade, nossa degradação era melhor do que a deles".

"Acho que estamos começando a entender. As atualizações se concentraram principalmente nas características e não no downforce final. Conseguimos abordar, esperamos que sutilmente, algumas das características, o que é encorajador para as próximas corridas".

Se essas descobertas forem confirmadas em Mônaco - onde a Red Bull teve dificuldades no ano passado - e no layout de alta downforce de Barcelona, talvez o campeonato de 2025 realmente não seja um passeio da McLaren, afinal.

Mas, assim como teria sido improdutivo para a Red Bull entrar em pânico depois do Bahrein ou de Miami, ela também não pode entrar em euforia. As duas equipes levarão mais atualizações para Barcelona daqui a duas semanas, quando uma diretriz mais rígida da FIA sobre a flexão da asa dianteira forçar o grid a ajustar seus projetos.

"Não, não estou confiante em lugar algum", disse o diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché. "Estávamos [competitivos] no Japão e fomos destruídos no Bahrein e em Miami. Claramente, isso não é garantido nesse negócio".

"Eles estão se desenvolvendo e têm um carro muito bom. Então, ainda temos que nos esforçar muito. Não sei se foi uma grande melhoria, mas foi uma melhoria na direção certa".

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!