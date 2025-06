O ano era 2005. Antes do início do fim de semana em Indianápolis, Fernando Alonso, na Renault, liderava o Campeonato Mundial, com 59 pontos contra 37 de seu rival mais próximo, Kimi Räikkönen, da McLaren. Depois de dominar a Fórmula 1 por cinco anos, Ferrari estava em péssimas condições e não estava nem um pouco na disputa pelo título mundial.

Na primeira sessão de treinos livres do GP dos Estados Unidos, o piloto Juan Pablo Montoya (McLaren) liderou a tabela de tempos com um tempo de 1min12s027, à frente de Ricardo Zonta (Toyota) e Alonso. Mas durante a tarde, a corrida teve uma virada decisiva.

Ralf Schumacher (Toyota) saiu da pista na Curva 13 do circuito de Indianápolis, a única curva do oval usada pelos carros de F1 nessa configuração (e a única curva desse tipo em todo o calendário). Ficou claro que foi o pneu traseiro esquerdo do Toyota que falhou, mandando o piloto alemão contra o muro.

Paul Stoddart, então diretor da Minardi, relembrou alguns dias depois: "Naquela tarde, foi a primeira vez que tive conhecimento de um possível problema com os pneus Michelin nessa corrida. Para ser sincero, não prestei muita atenção, pois nossa equipe estava equipada com pneus Bridgestone".

Durante a mesma sessão, Zonta também sofreu uma falha estranha nos pneus, mas em uma parte diferente da pista. Schumacher se retirou da corrida na manhã de sábado. Ele foi substituído no restante do fim de semana pelo mesmo Zonta, que estava pilotando como reserva, em um terceiro Toyota.

"Quando chegamos ao circuito, o boato era de que havia um problema com os pneus traseiros fornecidos a todas as equipes Michelin para essa corrida, e ficou claro durante [os treinos livres] que a maioria das equipes afetadas foi muito conservadora em relação à sua corrida na pista", explicou Stoddart também sobre o sábado.

Do ponto de vista esportivo, o sábado transcorreu quase normalmente: Räikkönen terminou a última sessão de treinos livres na liderança, com o tempo de 1min10s643. Na classificação, que na época foi realizada em uma única volta, Jarno Trulli conquistou a pole (com um tempo de 1m10s625), a primeira na história da Toyota na F1. Ele ficou à frente de Räikkönen e Jenson Button (BAR).

Um grande problema

Ralf Schumacher irritado após seu acidente. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mais tarde, no entanto, ficou claro que a situação era grave: a Michelin ainda não havia encontrado a causa do problema e havia fretado novos pneus, mas como eles eram da mesma especificação, a mesma falha era muito provável. Isso é ainda mais problemático porque, em 2005, um único jogo de pneus deve ser usado durante toda a classificação e a corrida.

O fabricante francês explicou à FIA que não entendia a causa dos problemas e apontou para o fato de que a Curva 13 impunha restrições específicas aos pneus. Isso foi ainda mais verdadeiro em 2005, pois a pista de velocidade havia sido recapeada desde a edição de 2004, com um asfalto mais abrasivo. Então, por que a Bridgestone não parece estar sofrendo? Em teoria, porque os dados coletados por sua subsidiária Firestone, cujos pneus são usados nos carros da Indy, foram usados na preparação para a corrida.

Após o alerta emitido pela Michelin, a FIA propôs três soluções: que os pilotos diminuíssem a velocidade na Curva 13, que trocassem os pneus com muita regularidade durante a corrida ou que usassem uma especificação diferente, com o risco de uma penalidade, pois isso é contrário aos regulamentos. Soluções que são impensáveis do ponto de vista da segurança ou impossíveis de serem implementadas na prática.

A hipótese da chicane

Um fim de semana estranho em Indianápolis em 2005... Foto de: Motorsport Images

Pierre Dupasquier e Nick Shorrock indicaram que o fabricante não permitiria que suas equipes (sete em cada dez) corressem nessas condições. Uma solução foi proposta pela empresa francesa, apoiada por nove equipes (com a notável exceção da Ferrari): diminuir a velocidade da Curva 13 modificando o layout e instalando uma chicane.

Uma reunião de emergência foi realizada na manhã de domingo. Estiveram presentes Bernie Ecclestone, Tony George, o diretor do circuito, representantes da Michelin e os chefes de equipe. Jean Todt, chefe da Scuderia Ferrari, não estava presente. Todos concordaram que a chicane na Curva 13 era a única solução viável. Ecclestone se encarregou de convencer Max Mosley, presidente da FIA e que não estava presente em Indianápolis, e Todt.

Por volta das 11 horas, houve outra reunião e o veredito estava em: além de Jean Todt não concordar, acreditando que a situação não era problema da Ferrari, Mosley se recusou a permitir a menor alteração na pista, sob pena de cancelamento total do GP. De fato, era a pista livre de chicane que estava homologada, e a menor modificação traria problemas não apenas em termos de segurança, mas também em termos de seguro e questões legais no caso de um acidente grave.

As nove equipes presentes tentaram, então, encontrar uma solução que garantisse o espetáculo na pista para as pessoas no circuito e em frente às suas televisões. Eles tiveram várias ideias, incluindo tornar a corrida um evento não-campeão, não permitir que os carros da Michelin marcassem pontos, instalar a chicane, mas permitir que apenas os carros do fabricante francês a usassem, e assim por diante. A solução de uma corrida não-campeã significava que a FIA teria que retirar sua equipe.

As ameaças de Mosley

Sem a FIA, não há inspeção e, portanto, não há regulamentos reais. As equipes então pensaram na melhor maneira de manter o plano com a chicane e, ao mesmo tempo, usar sua própria equipe para preencher as lacunas deixadas pela saída da federação. Os 20 pilotos foram então convidados a participar da reunião para ouvir a explicação do plano: nenhum deles pareceu discordar, embora os da Ferrari tenham deixado a decisão para Jean Todt.

Depois que os pilotos foram embora, Flavio Briatore, diretor administrativo da Renault, explicou a solução a Max Mosley por telefone. Mosley recusou novamente e, mais tarde, ameaçou as autoridades esportivas americanas com represálias caso ocorresse a menor corrida fora do campeonato. Nessas condições, a retirada de sete equipes tornou-se inevitável, apesar de todos os esforços feitos.

Foi decidido, de acordo com Ecclestone, que todos os carros da Michelin ocupariam seus lugares no grid, mas não iniciariam a corrida. No entanto, do lado de fora, as dúvidas permaneciam, pois nem a mídia, nem os espectadores foram informados oficialmente sobre o fracasso total das negociações, embora os rumores começassem a se espalhar.

Um grid de seis carros

A surpreendente largada do GP dos EUA de 2005... Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Quando a pista ficou livre, os 20 carros deram início à volta de formação, novamente sem nenhum anúncio. Quando chegou a hora de retornar ao grid, e apesar dos apelos de alguns pilotos pelo rádio, os 14 carros equipados com Michelin entraram nos boxes e se retiraram da corrida, para o espanto dos espectadores e dos telespectadores. Ninguém podia acreditar em seus olhos, nem mesmo os fiscais presentes.

E, no entanto, não havia como voltar atrás: assim que os últimos carros da Michelin retornaram às garagens, a corrida começou com seis monopostos, todos equipados com Bridgestones (Ferrari, Jordan e Minardi). Stoddart explicaria mais tarde que a Minardi também havia planejado se retirar, assim como a Jordan, mas ao saber que a equipe irlandesa correria no final, a equipe italiana deu a largada. A reação do público foi rápida: gritos, vaias, assobios, polegares para baixo e dedos do meio acompanharam o espetáculo. Objetos como latas e garrafas foram jogados na pista.

Na frente esportiva, que foi quase anedótica naquele dia, a Ferrari conseguiu uma dobradinha com Michael Schumacher à frente de Rubens Barrichello. Os dois chegaram quase a se chocar quando faltavam cerca de vinte voltas para o final. No final da corrida, ninguém estava realmente feliz - com a notável e compreensível exceção de Tiago Monteiro, que conquistou seu primeiro pódio - diante de uma arquibancada praticamente vazia.

No dia seguinte, a imprensa mundial, tanto geral quanto esportiva, relatou essa paródia de corrida e criticou a incapacidade do esporte de chegar a uma solução de compromisso que teria salvado o evento. No entanto, descobriu-se que o problema era praticamente insolúvel para ambos os lados.

Após o evento, a FIA convocou as sete equipes da Michelin para uma audiência perante o Conselho Mundial de Esportes Motorizados para explicar os motivos de sua retirada. As equipes foram acusadas de ter prejudicado os interesses da competição e do esporte a motor (artigo 151 c do Código Esportivo Internacional). Dos cinco elementos dos quais foram acusadas, dois levaram a um veredito de culpa: não estar de posse de pneus viáveis para a corrida (embora com circunstâncias atenuantes significativas) e não ter dado a largada da corrida. As sanções deveriam ser decididas em setembro.

Entretanto, em 22 de julho de 2005, o Conselho Mundial anulou o veredito, exonerando completamente as estruturas. De acordo com a BBC, o principal elemento dessa mudança de abordagem foi a revelação de que a lei do estado de Indiana não permitia que as equipes com pneus Michelin fizessem nada além de se retirar da corrida. De fato, se elas tivessem corrido, teriam enfrentado acusações criminais por colocar as pessoas em perigo conscientemente, mesmo que não tivesse ocorrido nenhum acidente.

Uma investigação posterior mostrou que não havia defeito de fabricação nos pneus Michelin levados para Indianápolis. No entanto, as tensões causadas pela Curva 13 foram subestimadas, principalmente devido à abrasividade da nova superfície, e os pneus foram projetados incorretamente para suportá-las durante todo o evento.

Alguns dias após a corrida, a Michelin tomou a decisão de reembolsar os espectadores presentes no domingo, 19 de junho de 2005, e também comprou 20 mil ingressos para o GP dos EUA de 2006 para distribuir.

Uma multidão enfurecida em Indianápolis. Foto de: Motorsport Images

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!