No GP da Espanha, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a Fórmula 1 irão introduzir novas diretrizes sobre o uso das asas flexíveis dianteiras, visando erradicar qualquer área cinzenta que estaria sendo explorada por algumas equipes de maneira ilegal.

As polêmicas ao redor do assunto tomaram o paddock desde 2024, quando a McLaren se tornou o principal alvo de investigações e reclamações, principalmente por parte da Red Bull, que perdeu o título de construtores para o time de Woking.

Desde o início de 2025, as escuderias já precisaram modificar suas asas traseiras, para evitar novos incidentes como o do 'mini-DRS'. Agora, a nona etapa do campeonato, será o início de uma possível reviravolta. Muitos acreditam que Lando Norris e Oscar Piastri serão os mais afetados quando as novas diretrizes entrarem em uso, mas os chefes de equipe divergem suas opiniões.

O que pensam os chefes de equipe?

Christian Horner, que é responsável por comandar a Red Bull, não tem mais tanta certeza se as novas regras serão o suficiente para acabar com o domínio completo da McLaren. Isso porque nem ele mesmo sabe dizer ao certo como o seu próprio carro, que tem se mostrado muito arisco e difícil de ser controlado, irá se comportar com a peça nova.

"É uma mudança significativa, então haverá algum efeito, mas é claro que as equipes previram isso, então pode ser neutro ou talvez tenha algum efeito na degradação", disse segundo o RacingNews365.

"Isso certamente não torna a vida mais fácil".

Para a McLaren, que estava sendo a mais observada em todos os questionamentos, quem deve realmente ser o centro das atenções é a Ferrari, que foi bastante conservadora antes de testar a flexibilidade de suas asas.

"Estou muito interessado em ver onde a Ferrari estará em um circuito como Barcelona. Acho que temos pela frente alguns circuitos, como Silverstone, que será mais uma categoria como Arábia Saudita ou Ímola, e espero que a Red Bull seja muito forte", disse Andrea Stella.

"Em pistas de baixa velocidade, espero que a McLaren seja forte no Canadá, e Barcelona esteja um pouco no meio, e considerando o quão rápida a Ferrari foi nas curvas 3, 4 e 12, acho que eles serão rápidos em Barcelona".

Por outro lado, a equipe de Maranello parece bastante tranquila, já que Fred Vasseur revelou que eles têm trabalhado nessa questão há muito tempo, principalmente porque eles já sabiam dessa mudança desde o início.

"Estamos trabalhando nisso há muito tempo, e isso pode mudar o jogo porque não sabemos o impacto que os novos regulamentos terão em cada equipe".

Toto Wolff, que fica à frente da Mercedes, também mantém seus olhos bem focados na Ferrari, mas prefere não entrar em muitos detalhes sobre o assunto, já que ainda não se sabe exatamente quais equipes serão afetadas de fato.

"Não tenho certeza se o que isso fará com a hierarquia mudará, mas é outro ângulo de curiosidade", comentou o chefe do time de Brackley à Sky Sports.

E o 'fundão' do grid?

No momento, as últimas cinco equipes colocadas são: Sauber, Alpine, Aston Martin, Racing Bulls e Haas. E eles sabem que precisam de muitas mudanças para conseguirem se aproximar do pelotão da frente, então, as novas diretrizes podem afetá-los de maneira até mais negativa.

Jonathan Wheatley, que assumiu o cargo de chefe da Sauber, não deu grandes detalhes sobre o que a equipe de Gabriel Bortoleto está preparando para o fim de semana, mas deixou claro que acredita que uma parte dos competidores estava levando vantagem com a flexibilidade de suas asas.

'Acho que nós, como esporte, já falamos sobre isso há muito tempo. No ano passado, e certamente no início deste ano, algumas equipes estavam levando uma vantagem muito grande com isso".

Para Andy Cowell, chefe da Aston Martin, as respostas de fato só serão dadas quando todos os carros estiverem na pista e os testes forem feitos. O time de Silverstone começará o fim de semana na sexta-feira já com as peças novas.

