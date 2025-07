No GP da Grã-Bretanha, a McLaren apresentou um novo assoalho nos documentos da FIA, chegou a testá-lo no primeiro treino, mas, segundo Andrea Stella, ele não terminou o fim de semana de Fórmula 1 com Lando Norris e Oscar Piastri.

"O novo assoalho sempre foi nossa ideia de trazê-lo apenas como um item de teste, para obter uma boa primeira impressão", disse o chefe da equipe.

A McLaren mudou para a especificação mais antiga antes da segunda sessão de treinos. A reversão para uma especificação antiga não foi, de forma alguma, um sinal de que o novo assoalho não seria do agrado deles, mas puramente a execução do plano preconcebido. Na verdade, a atualização ainda deve ser usada no GP da Bélgica em Spa-Francorchamps durante a classificação e as duas corridas (Sprint e normal).

"O próximo evento é um fim de semana de sprint e isso dificulta a introdução de novas peças e uma boa comparação", explicou Stella sobre a ideia por trás do teste em Silverstone.

"Estamos muito satisfeitos com o que vimos no primeiro treino. Tudo indica que realmente usaremos o novo assoalho durante os próximos eventos".

Situação diferente da Red Bull, diz tudo sobre a posição de 'luxo' da McLaren

A abordagem com o assoalho em Silverstone não é isolada. Não é, de forma alguma, a única vez neste ano que a McLaren introduziu atualizações, mas não correu com elas imediatamente. Por exemplo, a equipe sediada em Woking lançou uma nova asa dianteira no Canadá, mas também o fez inicialmente apenas como um teste, para depois correr com ela na Áustria.

A nova asa dianteira para o GP da Espanha, para cumprir a decisão da FIA contra as asas flexíveis, também foi testada por Norris no circuito de Ímola antes, e há mais exemplos a serem citados.

Em todos os casos, não se tratava de um sinal de que as atualizações não estavam funcionando, mas de um plano bem elaborado. Ao coletar dados da pista, a McLaren pôde verificar a correlação e comprovar que as atualizações na pista realmente fizeram o que se esperava delas com base no túnel de vento e nos modelos CFD.

O fato de a McLaren não correr riscos da noite para o dia é sensato, já que várias equipes nos últimos anos já foram surpreendidas por problemas de correlação - a Ferrari introduziu um piso em Barcelona no ano passado que não funcionou de forma ideal e Christian Horner falou com frequência sobre o túnel de vento desatualizado da Red Bull - ou até mesmo efeitos colaterais indesejados de uma atualização. Ao testar as coisas na prática primeiro, a McLaren está tentando evitar esse cenário e não quer colocar em risco a boa base que tem.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Embora isso seja obviamente inteligente, também diz muito sobre a posição de 'luxo' em que a McLaren se encontra. Afinal, se as atualizações levam a melhores tempos de volta, por que não usá-las imediatamente?

Cada décimo e cada ponto no campeonato são normalmente bem-vindos. O fato de a McLaren poder ser minuciosa, mas também cautelosa ao introduzir atualizações, diz tudo sobre a enorme vantagem que ela tem - tanto na pista quanto na temporada.

Essa margem significa que não há necessidade de correr riscos, enquanto outras equipes precisam fazê-lo. Por exemplo, a Red Bull foi forçada a apresentar atualizações o mais rápido possível, na esperança de ainda salvar a temporada, e já introduziu parte do pacote do assoalho planejado para Silverstone, na Áustria (as bordas do assoalho). No meio do grid, as diferenças são ainda menores, portanto, qualquer atualização que possa economizar algum tempo deve ser usada lá o mais rápido possível.

A McLaren tem menos necessidade disso por causa do amortecedor e, portanto, sua abordagem faz sentido. Como a linha de base do MCL39 é tão boa, nada deve ser tirado dela, e não quebrar as coisas é mais importante do que explorar apenas mais um milissegundo de ganho de tempo um pouco mais cedo. Além disso, a equipe de Stella sempre foi inteligente em relação às diretrizes técnicas da FIA.

Em Ímola, por exemplo, a equipe já deixou Norris pilotar com a asa dianteira em Barcelona para garantir que a intervenção da FIA não teria efeito. Essas são todas as coisas que você pode fazer quando tem uma margem tranquilizadora, mas ainda assim indicam um planejamento bem pensado do departamento técnico, incluindo Rob Marshall.

Novo assoalho ainda em Spa, mas também atualizações nos concorrentes

O teste do novo assoalho em Silverstone se encaixa nesse quadro, após o qual a McLaren realmente quer correr com ele em Spa.

"O novo assoalho funcionou bem, então vamos tirá-lo do papel e colocá-lo sob os dois carros", concluiu o CEO Zak Brown. "Sempre foi planejado para ser uma entrada de teste em Silverstone, mas estamos felizes com o que vimos".

Isso levanta a questão - e talvez a preocupação de outras equipes - de que a equipe mais forte do grid possa ficar ainda mais forte, embora Brown esteja mantendo os pés no chão sobre isso.

"Spa provavelmente será mais do mesmo, mas não uma vitória com uma vantagem de 30 segundos. Acho que as corridas até agora têm sido bastante épicas. Ganhamos nove das 12, mas todas as corridas foram estressantes. Desde que seja divertido assistir na TV... Espero que também possamos vencer nove das próximas 12 corridas, mas pelo menos tem sido uma temporada emocionante."

Embora a atualização do assoalho possa, teoricamente, tornar a McLaren um pouco mais forte, não se deve esquecer que os concorrentes também levarão atualizações para Bélgica. Por exemplo, a Ferrari aparecerá com uma nova suspensão traseira após o dia de filmagem em Mugello e Helmut Marko revelou que a Red Bull também está focada em novas peças.

Todas essas coisas estão sendo planejadas há algum tempo e, juntas, representam um dos últimos esforços nesta temporada, já que o foco nos bastidores já está em 2026. Isso torna a Bélgica um confronto interessante com antecedência, apesar de ser um fim de semana de sprint.

Pelo menos uma coisa é certa: a abordagem minuciosa e cautelosa da McLaren torna muito menos provável que as atualizações dessa equipe não funcionem quando realmente usadas em uma corrida. A maioria dos rivais simplesmente não tem esse luxo; essa é uma das vantagens da posição em que a McLaren se encontra agora.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na Globo, NARRAÇÃO e +: ANÁLISE da F1 fora da Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!