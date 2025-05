No fim da 'turnê' europeia da temporada 2024 da Fórmula 1, em Monza, Lewis Hamilton percebeu que sua despedida da Mercedes era iminente - e que ele deixaria seu quarto de piloto no motorhome da Mercedes pela última vez após o GP da Itália. Portanto, ele deixou uma mensagem lá para seu sucessor Andrea Kimi Antonelli, que a descobriu na abertura da temporada europeia de 2025 em Ímola.

O jovem italiano ficou visivelmente emocionado com o gesto e disse: "Para mim, isso diz muito sobre como Lewis é como pessoa". Como piloto júnior da Mercedes, ele já viu "muito do lado humano de Lewis" nos últimos anos, explica Antonelli. "Mas quando li a notícia, fiquei com o coração cheio".

Antonelli se sente honrado: "Receber uma mensagem dessas de uma personalidade desse esporte é algo especial e simplesmente incrível. Lewis conquistou muito e ainda está dando tudo de si. Ele é um dos melhores da história."

Mas o que diz exatamente a carta escrita à mão que Hamilton deixou para Antonelli? O jovem italiano não revela nenhum detalhe, mas fala de "alguns conselhos" que ele usa "como motivação" para dar o melhor de si na pista de corrida. "Porque algo assim não acontece todo dia", diz ele.

É por isso que ele honrará a mensagem do heptacampeão: "A carta está na parede [da minha sala de piloto] e eu a deixarei lá porque a mensagem é muito bonita. Toda vez que entro no quarto, eu a vejo. É uma lembrança muito preciosa", diz Antonelli.

De acordo com o coordenador da equipe Mercedes, Stephen Lord, Hamilton decidiu espontaneamente escrever uma carta para Antonelli em Monza 2024. No podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid, Lord disse que o heptacampeão realmente queria sair da área de hospitalidade da Mercedes quando parou de repente e voltou correndo para a sala do piloto.

"Eu não pensei muito nisso. Talvez ele tivesse se esquecido de alguma coisa. Dez minutos depois, ele desceu novamente", diz Lord. Ele percebeu o quanto o momento foi emocionante para Hamilton: "O fato de que ele nunca mais entraria na sala realmente o comoveu."

Lord também se emocionou quando entrou no quarto do piloto para arrumar a sala após a despedida de Hamilton e encontrou o bilhete para Antonelli. "Imediatamente pensei comigo mesmo: 'Que gesto adorável! Desde então, colocamos a carta em uma moldura de vidro para que ela possa ficar sempre no quarto."

E Lord revela o seguinte sobre o conteúdo: "Lewis dá as boas-vindas a Kimi na equipe e deseja a ele tudo de bom. Ele também diz muitas coisas boas sobre a equipe, por exemplo: 'Se você defender a equipe, a equipe o apoiará. Porque é uma grande equipe".

Mas a mensagem na parede não é o único legado de Hamilton na sala de pilotos da Mercedes. O coordenador da equipe, Lord, conta o segredo: "No banheiro, ele escreveu 'Lewis esteve aqui' no suporte do rolo de papel higiênico e acrescentou uma grande carinha sorridente. E eu acho isso muito engraçado! Mas a carta para Kimi foi extraordinária".

