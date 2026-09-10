F1: O que esperar da estreia de Madri?

Madri estreia neste domingo como sede do GP da Espanha pelos próximos 10 anos na Fórmula 1. Mas o traçado ainda não é conhecido do público.

A corrida completa acontece dentro de 57 voltas em um circuito gigantesco e complexo, que levará algum tempo para que pilotos e equipes consigam compreender em sua totalidade.

As primeiras imagens conceituais do chamado 'Madring' geraram reações mistas, com receios de que a mudança do GP da Espanha do circuito permanente de Barcelona para Madri fizesse com que a F1 acrescentasse mais um circuito de rua genérico — uma selva de concreto que logo seria abandonada.

Não é preciso nem mesmo olhar além das fronteiras espanholas para evocar memórias do há muito extinto GP de Valência, um lampejo sem inspiração em uma panela do tamanho de uma paella, no que hoje é uma pista fantasma.

Nossa primeira visita ao local, em junho, sugeriu que o circuito – originalmente projetado pela Dromo antes que as etapas finais da construção fossem entregues à Tilke – mostrava que o produto final certamente não é nem de longe tão dramático quanto aquilo. Mas também não se parece com nenhum outro circuito do calendário.

Um desafio monumental para os pilotos?

A área ao redor da reta de largada e chegada fica próxima ao recinto de feiras da IFEMA e às vias de acesso público. Por isso, o primeiro setor certamente passa uma sensação de 'para e anda', semelhante à de circuitos como Miami e Singapura.

Na sequência, porém, o trecho construído no antigo local do festival Mad Cool oferece aos projetistas uma espécie de tela em branco. O resultado é uma combinação de curvas de média e alta velocidade, com muitas mudanças de elevação e inclinação. Isso afasta qualquer ideia de que o Madring será uma pista genérica e esquecível, sem grandes desafios para os pilotos.

O ponto que mais chama atenção, presente no pôster oficial da corrida e em outros materiais promocionais, é La Monumental.

Trata-se de uma curva longa e rápida, com inclinação máxima de 24%. Com 550 metros, ela é muito mais extensa do que a última curva de Zandvoort, com a qual pode ser comparada, e forma um arco de 270 graus ao redor da extremidade norte do circuito, construída especificamente para esse fim.

A inclinação acentuada de La Monumental apresenta um gradiente e uma elevação que mudam continuamente

A imponente curva, que terá uma arquibancada na parte externa, impressiona pelas mudanças constantes de inclinação, raio e elevação. Essas características a diferenciam de outras curvas inclinadas do calendário ou de trechos encontrados em circuitos ovais. Não há área de escape, mas a parte externa é protegida por uma barreira SAFER.

"É uma curva muito, muito especial", disse Charles Leclerc após explorá-la durante um dia de filmagens com a Ferrari. "É uma curva em que sinto que, na classificação, teremos que ser muito ousados, pois estaremos no limite".

"Acredito que ela pode se tornar uma das curvas mais icônicas da temporada, especialmente com a arquibancada. Isso vai enriquecer a experiência nessa curva. Uma coisa é certa: será preciso se dedicar totalmente".

Depois dela, há uma série de mudanças de direção em alta velocidade, também com pouca área de escape. Como indicou um teste da F3 marcado por bandeiras vermelhas, o circuito promete ser difícil de pilotar em seu primeiro ano.

Mapa da pista de Madrid

Madri terá problemas com ultrapassagens?

As primeiras impressões indicam que o Madring, mesmo que não seja o circuito favorito dos pilotos, será um desafio respeitável na classificação. Ainda não se sabe, porém, se a pista será capaz de proporcionar uma corrida empolgante.

Com várias zonas de frenagem, o circuito deve ficar no meio do pelotão em termos de oportunidades para recuperação de energia. As ultrapassagens também não parecem ser particularmente fáceis, e a reta entre as Curvas 3 e 5 surge como a oportunidade mais evidente.

"Vai ser uma pista muito desafiadora", disse Leclerc. "Não sei quanto às ultrapassagens, não tenho certeza se haverá tantas assim. Espero estar errado. Mas acho que a classificação e o desafio de pilotar uma pista dessas vão ser um dos pontos mais legais da temporada".

O que Madri pode oferecer à F1 — e onde Barcelona ainda tem dificuldades

O grande diferencial que Madri pretende oferecer é a acessibilidade. O circuito fica a uma curta distância de carro do aeroporto e também está conectado à extensa rede de metrô e trens urbanos da capital espanhola.

Os organizadores prometem acesso fácil ao circuito a partir de diferentes pontos de Madri, algo que há muito tempo é considerado um ponto fraco em Barcelona.

Nesse aspecto, o Madring tem exatamente o perfil de local que conquistou a direção da F1: uma corrida urbana integrada a uma 'cidade-destino', com estrutura de mobilidade, sustentabilidade e serviços, além de espaço para grandes instalações VIP.

"Bem, você sabe melhor do que eu que entrar e sair de um circuito tradicional é um pesadelo. Aqui temos tanto o metrô ao sul quanto o trem suburbano ao norte, o que será extremamente prático", prometeu Carlos Jimenez, diretor de operações da IFEMA.

"Ambas são linhas muito rápidas, com pouquíssimas paradas, pois foram projetadas para conectar rapidamente o aeroporto ao centro da cidade. Portanto, acreditamos que a experiência dos fãs ao chegarem ao circuito será um fator decisivo".

"É muito prático, mas o outro lado da moeda é que isso nos obriga a trabalhar mais para proporcionar uma boa experiência. Caso contrário, os fãs voltarão rapidamente para os hotéis e restaurantes da cidade, pois estamos competindo com o centro da cidade".

A Fórmula 3 realizou um teste de pista no circuito no final de agosto Foto: Madring

Ainda resta saber se Madri conseguirá cumprir a promessa de realizar uma edição inaugural tranquila, com capacidade máxima para 110 mil espectadores. Há vários exemplos recentes de primeiros anos que serviram como períodos de aprendizado, incluindo Miami e Las Vegas.

O retorno da F1 a Madri provavelmente também terá algumas falhas, mas os organizadores afirmam estar preparados para isso.

"Não é fácil", disse Luis Garcia Abad, ex-empresário de Fernando Alonso e agora diretor-geral do evento. "Estou envolvido com a F1 há 25 anos e nunca imaginei que fosse tão difícil em termos de todas as coisas que você precisa levar em conta".

"Tenho conversado com todos os promotores, e os problemas são mais ou menos os mesmos quando se tenta construir algo do zero. Mas a IFEMA nos ofereceu muitas soluções. Não tínhamos uma pista de corrida, mas tínhamos Wi-Fi, energia e uma estação de metrô na entrada principal".

"Se você estiver tentando organizar algo em um circuito diferente, é um pesadelo. Mas, com todos esses parâmetros já em vigor, conseguimos construir o evento".

"Agora temos que oferecer a melhor experiência possível ao cliente".

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